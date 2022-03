Tamara Falcó, agradecida por acabar el año 'con un regalo muy bonito'

Llevamos solo unos días de diciembre, pero está siendo un mes muy intenso y gratificante para Tamara Falcó. En medio de la escapada que ha hecho al sur con Iñigo Onieva y un grupo de amigos, este lunes se convertía oficialmente en marquesa de Griñón. Se trata de un título nobiliario que le hace mucha ilusión llevar ya que es la distinción con la que su padre, Carlos Falcó, siempre quiso ser reconocida púbicamente y fue él quien quiso que lo heredara la única hija que tuvo con Isabel Preysler. Conscientes de lo importante que es para ella, las personas que la quieren le han trasladado su felicitación en estas últimas horas, palabras de cariño a las que ha querido responder públicamente. "Gracias a todos por vuestros mensajes. Acabo el año con un regalo muy bonito, el legado de mi padre. Marquesado de Griñón", ha escrito junto a una foto en la que aparece con una enorme sonrisa que, sin duda alguna, representa el feliz momento que está viviendo.

En octubre, siete meses después del fallecimiento de su padre a causa del coronavirus, Tamara cumplía con las últimas voluntades del aristócrata y solicitaba formalmente la designación que había llevado Carlos Falcó desde los 16 años. Este 7 de diciembre se ha convertido en marquesa oficialmente puesto que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha ordenado expedir la Real Carta de Sucesión por la que recibe formalmente dicho título nobiliario. "De conformidad con lo previsto en los artículos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Griñón a favor de doña Tamara Isabel Falcó Preysler, por distribución y posterior fallecimiento de su padre, don Carlos Falcó y Fernández de Córdova", reza la orden. Por su parte, su hermano mayor, Manuel Falcó, ha heredado el marquesado de Castel-Moncayo y es también Grande de España.

En un excepcional reportaje de ¡HOLA!, Tamara nos contaba que extraña a su padre pero que se siente muy agradecida por todo lo que disfrutaron juntos, los importantes valores con los que la educó y todo lo que aprendió a su lado. "Mi padre era una persona que trataba con cariño y respeto a todo el mundo y es algo que nos ha inculcado, pero va mucho más allá. Era una persona superculta, le gustaba la música, le gustaba la política, incluso fue político de joven, aunque no era tan vocacional como su faceta de viticultor. Era un padre que me dio todo su amor y siempre me apoyó en todo. A mí y a todos mis hermanos. Estoy muy agradecida por tener un padre tan cariñoso y tan bueno. Le echo muchísimo de menos", decía con inmenso orgullo. Es por eso que está dispuesta a llevar el título de Marquesa con el máximo respeto.

Una etapa llena de contrastes

El año que estamos a punto de dejar atrás ha sido agridulce para Tamy, como la llaman sus seres queridos. La ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity ha despedido a tres personas muy importantes para ella: su padre, su tío Fernando Falcó -que era su padrino- y su cuñado Jaime Carvajal. Sin embargo, también ha recibido grandes alegrías. En lo laboral no deja de encadenar proyectos con los que se divierte mucho a la vez que aprende y personalmente ha encontrado el amor al lado de Iñigo Onieva tal y como avanzaba ¡HOLA! en primicia. Aunque conoce al ingeniero desde hace tiempo ya que tienen amigos comunes, fue en septiembre cuando decidieron iniciar una relación. No solo el hermano de la actriz Alejandra Onieva le ha devuelto la sonrisa en este complicado 2020, también está entusiasmada con lo que está creciendo su familia. En enero Enrique Iglesias la convertía en tía nuevamente con el nacimiento de Mary y en los próximos días será su hermana Ana quien dé a luz a un niño.

