EXCLUSIVA: Tamara Falcó, enamorada de Íñigo Onieva

A lo largo de este último año, Tamara Falcó no ha parado de cosechar éxitos profesionales. Después de proclamarse ganadora de la cuarta edición de Masterchef Celebrity, la nueva marquesa de Griñón ha desarrollado otros proyectos televisivos con los que ha conquistado a la audiencia: Cocina al punto con Peña y Tamara, El Hormiguero y El Desafío, un nuevo concurso para Antena 3 que ha empezado a grabar hace un mes. Además, ha estado trabajando en numerosas colaboraciones publicitarias, por lo que la hija de Isabel Preysler ha tenido que hacer encaje de bolillos para estar con los suyos. No obstante, esta agenda frenética no ha impedido que Tamara haya comenzado a disfrutar de una compañía muy especial en los últimos meses.

- EXCLUSIVA: Tamara Falcó e Íñigo Onieva, las primeras imágenes que confirman su relación

VER GALERÍA

PULSA AQUÍ PARA VER LA FOTOGALERÍA

Según ha podido saber Hola.com, la nueva marquesa de Griñón está iniciando una relación con Íñigo Onieva. Este madrileño tiene treinta y un años, es diseñador de coches y también hermano de la popular actriz Alejandra Onieva –protagonista de la serie de Netflix Alta Mar–. Ambos se conocen desde hace tiempo, por amigos en común. Por ejemplo, Íñigo se mueve en el entorno de Carlos Cortina y la pareja formada por Isabelle Junot y Álvaro Falcó, primo de la hija de Isabel Preysler.

- Íñigo Onieva, el diseñador de coches de 31 años y amante del deporte que ha conquistado a Tamara

VER GALERÍA

Ya el pasado mes de enero, Tamara y su nuevo novio compartieron una escapada a la localidad extremeña de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, para festejar el cumpleaños de Luisa Bergel, íntima de la nueva marquesa de Griñón. A ellos se unieron el hostelero Chiqui Calleja –socio del grupo Larrumba–, la modelo Teresa Baca y la actriz Lucía Guerrero –conocida por las series Perdóname, Señor o Luna, el misterio de Calenda, además de ser la nueva compañera de Jaime Llorente en El Cid, la nueva ficción de Amazon Prime Video–.

- Actriz y pareja de Sebastian Stan, así es Alejandra Onieva, la hermana del nuevo amor de Tamara Falcó

VER GALERÍA

Sin embargo, la relación entre Tamara e Íñigo se ha ido estrechando a lo largo de este año y tal es la complicidad entre ambos que Isabel Preysler ya conoce al nuevo novio de su hija, por lo que queda claro que Tamara está apostando por esta historia de amor. Pero es que tiene motivos para estar tan ilusionada, porque, además de contar con un atractivo físico, Íñigo tiene un gran sentido del humor y comparte muchas aficiones con la nueva marquesa de Griñón.

No hay duda de que Tamara Falcó está viviendo un excelente momento personal y laboral. Además, como recordarán nuestros lectores, está a punto de convertirse oficialmente en la VI marquesa de Griñón. “Aunque no queda mucho, se supone que el 25 de noviembre, si todo sale bien", explicó la hija de Isabel Preysler el pasado jueves en El Hormiguero. Sin duda, se trata de un reconocimiento muy importante para ella, pues su padre, el recordado Carlos Falcó, lo dejó escrito en sus últimas voluntades, tal y como adelantó ¡HOLA!, el pasado mes de mayo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.