Actriz y pareja de Sebastian Stan, así es Alejandra Onieva, la hermana del nuevo amor de Tamara Falcó

Tamara Falcó está iniciando una relación con Íñigo Onieva, hermano de la popular actriz Alejandra Onieva. A sus 28 años, la intérprete ha participado en numerosas series de televisión, como Alta mar, en Netflix; Presunto culpable y El secreto de Puente Viejo, en Antena 3, Ella es tu padre, en Telecinco, o Sotto Copertura, en Rai Tv. Pero también ha probado suerte en la gran pantalla (Novatos, del director Pablo Aragüés y Por un puñado de besos, de David Menkes) y en el teatro (Sueño de una noche de verano y El burlador de Sevilla, del director Darío Facal).

Alejandra, nacida el 1 de junio de 1992 en Madrid, dejó sus estudios de Publicidad para dedicarse a su vocación, la interpretación. "Me hubiese gustado compaginar mi trabajo como actriz con mis estudios universitarios, pero en ese momento no se pudo. Resulta casi imposible sacar una carrera con una serie diaria, pero también gracias a que lo dejé, pude centrarme en lo que realmente me gusta, que es la actuación", dijo en una entrevista concedida a FASHION en mayo de 2019.

La actriz habla dos idiomas (inglés e italiano) y una de sus grandes pasiones es montar a caballo. Además, adora viajar con sus amigos, entre los que se encuentran Jon Kortajarena (con quien ha trabajado en Alta mar) y Megan Montaner (su compañera en El secreto de Puente Viejo).

A finales de 2019 la actriz celebró la Navidad en las páginas de la revista ¡HOLA! y reconoció que había vivido "un buen año en todos los aspectos" debido al éxito de Alta mar. "Ha sido un regalo del que soy muy consciente y agradezco enormemente tanto a Netflix como a Bambú Producciones por confiar en mí y regalarme esta parte de mi trayectoria profesional que no olvidaré nunca", aseguró. En esta entrevista, en la que compartió protagonismo con la modelo Malena Costa, la actriz Valentina Zenere y las diseñadoras, Casilda Finat y Blanca Rodríguez, Alejandra contó que su mayor deseo era "hacer cine, trabajar fuera de España y volver al teatro".

Sin embargo, la crisis del coronavirus ha alterado sus planes y ahora, tal y como ha explicado en la revista Fuera de Serie, del diario Expansión, no tiene ningún proyecto a la vista. Alejandra ha confesado en este reportaje, en el que comparte protagonismo con las actrices Ana Fernández y Cristina Castaño, que "ser puntual no es una de sus virtudes" y que le "cuesta muchísimo madrugar".

Este verano su nombre ha ocupado varios titulares junto al del actor estadounidense Sebastian Stan, conocido por su papel en Gossip Girl. El pasado mes de julio ambos protagonizaron unas imágenes de lo más románticas en Ibiza y hace tan solo dos semanas los fotógrafos les pillaron en Tulum, México. De momento ninguno de los dos se ha pronunciado, pero cabe recordar que la familia de la actriz vive en este lugar paradisíaco. "Tengo a mi prima viviendo en México también y nos encanta hacer deporte, así que mi plan allí es hacer yoga, disfrutar de la familia en playas increíbles y llevarme toda la buena energía que transmite ese lugar", declaró en FASHION. Además, reveló que si tuviera que elegir una ciudad para vivir sería Tulum.

