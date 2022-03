Tamara Falcó cuenta por qué su hermano Enrique terminó abrazado a una tele: 'Me va a matar'

Las colaboraciones televisivas de Tamara Falcó dan pie a muchas anécdotas divertidas y Pablo Motos lo sabe, por lo que cuando han hablado de sus navidades este jueves, el presentador le ha pedido a su compañera que contara lo que le había pasado a Enrique Iglesias durante una celebración de Fin de Año. La hija de Isabel Preysler se ha mostrado un poco reticente al principio a la hora de contar aquello, sobre todo porque tenía que ver con su hermano y no sabía si le iba a sentar mal o no: "Me va a matar o no me va a matar, ¡hola Enrique!", decía entre risas y ante la intriga del resto de los que estaban sentados en la mesa de debate de El Hormiguero.

"En Estados Unidos son muy puritanos con eso de la televisión", comenzaba explicando Tamara, aún temerosa de la reacción que fuera a tener el cantante cuando escuchara la historia. "Tuvo la buena suerte mi hermano de estar viendo la televisión cuando salió Sabrina. Boys, boys, boys", contaba la colaboradora entre risas recordando el famoso descuido de la cantante mientras interpretaba su canción en una gala de Fin de Año en 1987, cuando Enrique Iglesias tenía 12 años. "Todos viendo la tele. Nunca se me olvidará este momento".

Entonces, la reacción de Enrique no fue otra que correr hacia la tele para abrazarla. "Y mi madre gritando 'Enrique qué haces, suelta la tele', claro él no se había visto en otra igual", decía Tamara partiéndose de risa y causando la misma reacción en sus compañeros, que admitieron que fue un momento difícil de olvidar para todos.

Tamara, enamorada de Íñigo Onieva

Al comienzo del espacio, en el que participa Tamara junto a Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y el propio presentador del espacio, ya han hecho una referencia a la nueva relación de la hija de Isabel Preysler, aunque ella no ha querido pronunciarse y se ha puesto a beber de su taza para no responder. Raphael daba algunos consejos sobre cómo conservar un matrimonio tan bien como lo hace él con su esposa, Natalia Figueroa, y según Nuria Roca su compañera de tertulia estaba prestando "mucha atención"... ¿será para intentar disfrutar de un amor tan largo con Íñigo Onieva?

Tamara está iniciando una relación con este diseñador de coches de 31 años, con quien aparece en las románticas imágenes exclusivas que podrás encontrar en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana -relación que adelantó ¡HOLA! en exclusiva el pasado lunes 23 de noviembre-. Íñigo, que es el hermano de la actriz Alejandra Onieva, conocida por sus papeles en series como Presunto culpable y Alta mar, forma parte del círculo de amigos de la hija de Isabel Preysler.

