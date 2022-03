El secreto de Raphael para llevar 50 años con Natalia Figueroa

Que Raphael es uno de los mejores artistas españoles a nivel internacional es algo que nadie discutiría jamás. El cantantante, que lleva 60 años subiéndose a los escenarios para deleitar con su voz a millores de seguidores, visitaba El hormiguero este jueves para presentar su nuevo disco 6.0, que sale a la venta este viernes 27. Además, el intérprete de Yo soy aquel comenzará su gira el próximo 19 de Diciembre en el WiZink Center de Madrid "con toda la seguridad del mundo". El artista nacido en Jaén revelaba en el programa cuál es el secreto para un matrimonio feliz. Él y Natalia Figueroa contrajeron matrimonio en Venecia el 14 de julio de 1972 y es evidente que su amor y buena relación continúa 50 años después . Tienen tres hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel, que a su vez les han dado ocho nietos: una familia envidiable. "¿Qué cualidades tiene que tener una pareja para durar tanto tiempo?", preguntaba Pablo Motos, algo que el cantante tenía muy claro.

"Lo primero de todo es quererse mucho. Lo segundo es soportarse, porque todos tenemos un humor diferente y decirse los buenos días con mucho cariño, entonces el día comienza bien. Y si pasa algo entre medias pues cuando llega la noche, se da las buenas noches con mucho cariño. Entonces, así se lleva uno bien", confesaba Raphael sobre su relación. Además, el artista revelaba hace unos meses que el confinamiento no se le hizo muy pesado gracias a su mujer: "Es una gran conversadora, estábamos todo el día hablando y comentando lo que estaba pasando", confesaba. Lo cierto es que se han convertido en uno de los matrimonios más longevos de la crónica social. Su enlace estuvo envuelto en un grann secretismo, ni siquiera los invitados sabían dónde era y se les entregó apenas unos días antes billetes en los que no aparecía el destino.

El intérprete de Escándalo aprovechaba también su visita a El hormiguero para aconsejar a los futuros artistas sobre cómo triunfar en la música. Trancas y Barrancas preguntaban cuándo se tiene que cantar la canción que sea más conocida en un concierto, si al principio, en medio o al final, a lo que el artista respondía bromeando: "Yo como tengo muchas canciones pues la canto la primera, la segunda, la tercera, la cuarta...hasta el final". "Por ejemplo, Mi gran noche va la quinta, y la primera es Ave Fénix", continuaba. Además, Raphael revelaba lo que come el día que le toca actuar: "Siempre tomo pasta, me gusta con un chorrito de aceite de oliva y que sea un plato contundente". Pero no solo eso, el cantante contaba lo que hace para aclarar la voz. "Agua hervida, una cucharada de bicarbonato, limón exprimido y glicerina líquida. Haces gárgaras, escupes y listo", explicaba.

