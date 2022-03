Tamara Falcó, sobre su relación con Iñigo Onieva: 'Los amigos del chat ponen que suenan campanas de boda'

Tamara Falcó no puede disimular el excelente momento personal que atraviesa. Su relación con Iñigo Onieva, cuyas románticas imágenes se pudieron ver en exclusiva en las páginas de la revista ¡HOLA!, le pinta una sonrisa en el rostro, como se ha podido comprobar de nuevo durante la sección que presenta en El Hormiguero. En esta, la hija de Isabel Preysler ha contado, entre risas, una de las bromas que le gastan sus amigos en relación precisamente a su noviazgo con Iñigo. “Llevamos desde el mes de septiembre” cuenta, poniendo fecha al momento en el que empezó su relación con el diseñador de automóviles. “Y los amigos del chat ponen que suenan campanas de boda para diciembre, un poco estresante eso” dijo con su simpatía habitual. Antes de continuar con la tertulia, dijo además que quería disculparse por haber estado en una de las zonas de Madrid que están aisladas.

Desveló luego uno de los “desastres de belleza” que le ocurrió en una ocasión. Tamara contó que siempre quiso ser rubia así que se tiñó el pelo, algo que no salió exactamente como esperaba. “Me compré una cajita de esas y me teñí yo, no es tan fácil como pone en las cajitas… me quedó naranja” comentó, asegurando luego que lo mejor que puede hacer es conformarse con su tono moreno. Tamara aprovecha el tiempo libre que le dejan sus diversos compromisos profesionales para hacer planes en pareja y con amigos. Las últimas imágenes en las que aparece junto a Iñigo Onieva son de hace solo unos días, cuando salieron a cenar.

Éxito profesional

Iñigo, que es hermano de la actriz Alejandra Onieva -conocida por sus papeles en series como Presunto culpable y Alta mar- formaba ya parte del círculo de amigos de Tamara, aunque no ha sido hasta hace unas semanas cuando ha surgido el amor entre ellos. En las páginas de la revista ¡HOLA! se pudo ver el beso de película que protagonizó la pareja, imagen ante la que la hija de Isabel Preysler reaccionaba con cierta timidez.

Esta tranquila etapa personal, que llega tras un año muy complicado por las tristes pérdidas familiares, lleva consigo ilusionantes proyectos profesionales. Sigue su colaboración semanal en El Hormiguero y está rodando también su participación en un nuevo programa de Antena 3 llamado El Desafío, compromisos a los que une su colaboración con diversas marcas. A sus recién cumplidos 39 años (el pasado 20 de noviembre), Tamara sigue cultivando una pasión por la cocina que nació en MasterChef celebrity (programa que ganó) y hará un curso en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu.

