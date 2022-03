Íñigo Onieva, un atractivo motero horas después de que ¡HOLA! confirmara su relación con Tamara Falcó

Un día después de que ¡HOLA! contase en exclusiva que Íñigo Onieva es la nueva ilusión de Tamara Falcó, ambos continúan con su día a día tanto juntos como por separado, ya que los dos tienen agendas muy apretadas. El joven diseñador de coches, de 31 años, ha sido fotografiado llegando a la casa de su familia en unas imágenes en las que queda patente el estilazo, a medio camino entre estrella del rock y motero, con el que ha conquistado a la futura marquesa de Griñón. Son las primeras fotos desde que saliese a la luz su relación.

Diseñador de coches y amante del deporte: así es Íñigo Onieva

El aire motero no se reduce simplemente a la cazadora de cuero que lucía sobre unos vaqueros oscuros, sino que el hermano de la actriz Alejandra Onieva, llegaba a la vivienda, situada a las afueras de Madrid, a lomos de una moto. Solo le faltaban las gafas de sol negras, cual James Bond contemporáneo, para completar el look y, aunque no le hemos podido ver con ellas puestas, las llevaba en la mano. Tras aparcar su vehículo a la entrada y despojarse del llamativo casco amarillo fosforito, se dirigió a la puerta de la casa con una tablet en la mano, probablemente tras una jornada de trabajo. Después de rescatar las llaves del fondo de su bolsillo, el atractivo madrileño entraba finalmente en la vivienda, dejándonos con ganas de más.

EXCLUSIVA: Primeras imágenes que confirman la relación entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó

El nuevo novio de Tamara Falcó es el mayor de cinco hermanos. Se graduó en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, carrera que estudió en la Universidad Antonio de Nebrija. Posteriormente se mudó a Italia para cursar un Master en Diseño de Transportes y luego otro en Diseño de Automóvil en Londres. Ha trabajado para compañías como Seat y es un apasionado de la buena cocina -como Tamara-, los animales, los coches, los deportes como el kite surf y el esquí, los viajes y los animales. En las primeras fotografías de la pareja, les veíamos dando un paseo al sol antes de entrar en un establecimiento especializado en tés para recuperar fuerzas.

Íñigo y Tamara Ambos se conocen desde hace tiempo, por amigos en común. Por ejemplo, Íñigo se mueve en el entorno de Carlos Cortina y la pareja formada por Isabelle Junot y Álvaro Falcó, primo de la hija de Isabel Preysler. Ya el pasado mes de enero, Tamara y su nuevo novio compartieron una escapada a la localidad extremeña de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, para festejar el cumpleaños de Luisa Bergel, íntima de la nueva marquesa de Griñón. Pero su relación se consolidó a lo largo de este año y tal es la complicidad entre ambos que Isabel Preysler ya conoce al nuevo novio de su hija, por lo que queda claro que la copresentadora de Cocina al punto está apostando por esta historia de amor.

