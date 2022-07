Tamara Falcó y el vestido 'Bardot' perfecto para invitadas que apuestan por la sencillez

Ya lo decía Coco Chanel: la sencillez es la clave de la elegancia. Y a veces en esta afirmación reside el éxito a la hora de confeccionar un look de invitada, especialmente si no sabes qué ponerte o no has tenido tiempo de buscar algo para la ocasión. Y es precisamente lo que acaba de demostrar Tamara Falcó con el conjunto que escogió para acudir al enlace de Casilda Aguilera y Yago Antón, celebrado este fin de semana en Sotogrande. La diseñadora casi no llega a la boda, según ha contado, aunque no ha especificado exactamente por qué. Pero al final logró presentarse allí a tiempo y además lo hizo con un vestido que ha causado auténtica sensación en redes sociales.

"Gracias por encontrarme siempre looks fascinantes", agradecía la marquesa de Griñón a sus estilistas, artífices de este look bicolor en blanco y rojo que reafirma aquello del 'menos es más'. Se trata de un vestido de corte midi disponible en MyTheresa y confeccionado en chifón, ideal para bodas de verano. De escote Bardot, con volantes y estampado floral, la ganadora de Masterchef Celebrity decidió conjuntarlo con un cinturón ancho de La Nueva Parisien, fiel a su predilección por los accesorios de firma española, y un bolso de flecos de Laia Alen. En cuanto al calzado, se decantó por una de las tendencias del momento: unas sandalias con plataforma y tacón cuadrado en color burdeos.

Para resaltar los hombros que el escote Bardot del vestido dejaba al aire, Tamara quiso llevar el pelo recogido en una sencilla coleta baja con la raya en el medio, un peinado de lo más práctico para estos días de calor. "Fue realmente una boda llena de risas, besos, alguna que otra lagrimilla y mucho, pero que mucho baile", contaba la empresaria, quien además recibió el ramo de la novia, sumando así uno más a su colección.