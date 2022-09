Sassa de Osma recupera el calzado cómodo de las 'royals' en su último look de invitada

La pasada temporada, las alpargatas se convirtieron en la mejor apuesta para rematar cualquier look de invitada. Aprobadas por las españolas que más saben de moda, con Tamara Falcó a la cabeza, se alzaron como la alternativa más cómoda para aguantar todo el día sin necesidad de cambios de calzado. Sin embargo, el fin de las restricciones y el aumento de los eventos sociales trajeron de vuelta consigo las sandalias y zapatos de tacón, en un deseo por crear looks más sofisticados. Sin embargo, Sassa de Osma ha vuelto a reivindicar su protagonismo con su último look de invitada.

El look de invitada de Sassa de Osma

Este fin de semana, la princesa de Hannover se ha desplazado a Sevilla para asistir a una boda y ha querido compartir su elección estilística en redes sociales: un vestido midi de volantes con estampado tropical en beis y blanco sobre negro. La prenda, que presenta un escote asimétrico con un solo tirante, está confeccionada al 100% en un tejido de lino. Pertenece a la colección de Johanna Ortiz y podrás encontrarlo bajo el nombre Ultimate Tango Ankle, aunque actualmente se encuentra agotado en la tienda online de la marca. Sassa lo combinó con un bolso de mano metalizado y unos discretos pendientes que quedaban a la vista gracias a su recogido: un sencillo moño bajo.

- Sassa de Osma y el mono español perfecto para cualquier evento de noche

Las alpargatas, el mejor calzado para invitadas

Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención del look de Sassa ha sido el calzado que ha escogido para la ocasión, unas alpargatas de cuña de color negro con tiras de tela anudadas al tobillo. El calzado estrella del armario primaveral de las royals europeas y que la princesa de Hannover ya había llevado en anteriores ocasiones, curiosamente combinadas con otros diseños de la modista colombiana. Por ejemplo, el vestido naranja con estampados ecuestres que escogió para la postboda de Felipe de Grecia y Dinamarca y Nina Flohr en octubre de 2021.

La firma favorita de celebrities y aristócratas

Nació en Cartagena (Colombia) en 2003, pero Johanna Ortiz ha conseguido expander su marca de moda homónima a otros países y continentes, llegando a convertirla en un auténtico referente para mujeres tan diferentes y admiradas como Jennifer Lopez, Beyoncé, Tamara Falcó o Sassa de Osma, entre otras. Con la artesania, la sostenibilidad y la cultura hispanoamericanas como principales señas de identidad, sus diseños representan a una mujer "festiva, elegante y femenina", según la propia diseñadora contaba a ¡HOLA! Estilo que ha conquistado a la princesa de Hannover, convirtiéndose en una de sus marcas de cabecera.