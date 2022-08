Sassa de Osma y el mono español perfecto para cualquier evento de noche

Si algo hemos aprendido del armario de Sassa de Osma es que no es necesario complicarse la existencia a la hora de crear el look de invitada perfecto. La aristócrata es partidaria del estilo minimalisma a la hora de vestir, una férrea defensora de que en la sencillez reside muchas veces la elegancia. Por eso a menudo apuesta por vestidos fluidos monocolores que combina con calzado tan cómodo como pueden resultar unas sandalias planas o unas alpargatas de cuñas. El mejor ejemplo lo hemos visto en los looks veraniegos que ha incluido recientemente en su maleta de vacaciones. Pero la princesa de Hannover ya se encuentra de vuelta y parece que ha retomado sus compromisos en la ciudad. Así lo hemos podido apreciar en su última publicación en redes, donde podemos verla con un conjunto de noche en el que ha introducido una de las prendas más versátiles para asistir a cualquier evento.

Ni estampados florales, ni colores vibrantes. Sassa de Osma ha recurrido a un truco clásico de estilo con el que siempre acertar cuando hablamos de eventos de noche: optar por los tonos más oscuros de la paleta, como el negro que nunca falla o, en este caso, un azul Oxford como el del mono que ha escogido. Se trata de un diseño de Massimo Dutti (199€) que la firma propone como la alternativa más estilosa al cásico vestido. Fluido, con cuello halter cruzado y un acabado satinado que le da el toque de sofisticación justa. Una prenda con la que no estamos acostumbradas a ver a la peruana, quien a menudo prefiere vestir con colores más alegres.

Un mono fluido de estilo palazzo que, como ha demostrado Sassa de Osma, apenas necesita complementos para convertirse en un look de lo más acertado para una noche de verano. No es la primera vez que la vemos apostar por ropa de sello español: la royal se ha dejado conquistar por una buena colección de prendas pertenecientes a la firma de Inditex que van desde trajes de lino monocromáticos a diseños de cáñamo de lo más sobrios. Si quieres copiar su estilo puedes hacerlo, puesto que el modelo que lleva aún se encuentra disponible en tiendas.