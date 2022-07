Como una princesa griega: Alessandra de Osma arriesga (y acierta) con su último look de invitada

La Semana de la Alta Costura parisina no solo muestra los diseños más espectaculares sobre la pasarela, sino que también se convierte en el marco perfecto para que las firmas de la industria reúnan a sus embajadoras y amigas. Entre las citas que llenan la agenda de las asistentes, este fin de semana tenía lugar una de las más especiales, una cena de gala organizada por la firma de joyas Chaumet para presentar su colección Haute Joaillerie Ondes & Merveilles. La lista de invitadas incluyó los nombres de Coco Rocha, Cindy Bruna, Diane Kruger... y también a Alessandra de Osma, una de las chicas del momento e inspiración constante para las invitadas.

Vestida con un impresionante diseño de gasa verde y corte griego perteneciente a la colección Primavera 2022 de Dior, y con un minibolsito Saddle a juego, Alessandra de Osma fue una de las asistentas más elegantes en dicha fiesta. La esposa de Christian de Hannover se atrevió con este llamativo tono que, por otro lado, es supertendencia gracias a Bottega Veneta, revelando así una alternativa original y favorecedora al clásico negro, al azul marino o al rojo, los tres tonos más habituales en looks de noche. Las impresionantes joyas de Chaumet, la melena ondulada y un maquillaje natural en el que únicamente destacaba el eyeliner fueron todos los extra que Alessandra necesitó para brillar en esta noche dedicada a la Alta Joyería.

Junto a Sassa posó una de las españolas más influyentes en cuestión de moda, Alex Rivière, quien, al contrario que la diseñadora peruana, sí se decantó por el negro con uno de los looks favoritos de la GenZ que incluso hemos visto en televisión: el vestido mariposa, la misma tendencia que llevó Camille en Emily in Paris. La influencer escogió un diseño mini con efecto cuero que combinó con un bolso de mano de Hermès y sandalias de tacón el mismo color. Un look más roquero pero que, como el de Alessandra, hacía a las joyas destacar.