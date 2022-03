Esta primavera vestirás con traje de cáñamo, palabra de Sassa de Osma

Por fin ha llegado la primavera, por lo tanto ya es hora de despedirnos de los abrigos de plumas y las botas altas para empezar a incorporar en nuestro día a día conjuntos con tejidos más ligeros y aptos para los momentos donde el calor comienza a hacerse notar. Si eres amante de la moda y prefieres adelantarte a las demás para hacerte con esas piezas básicas e ideales que te salvan de cualquier plan de última hora, sabemos qué royal será tu nueva inspiración. Hablamos de Sassa de Osma, la peruana afincada en Madrid que con cada uno de sus impecables estilismos consigue superarse aún más, afianzando así su título de referente de estilo. Y atención, porque si sigues leyendo avisamos que te vas a enamorar a primera vista del look made in Spain que ha estrenado esta semana, ¿nos vamos de compras?

Si hace unos días nos demostraba cómo un mono de punto con sello sostenible puede ser la opción perfecta para cuando quieres ir guapa, cómoda y no tienes demasiado tiempo para arreglarte, ahora nos sorprende con una propuesta mucho más especial afirmando cuál es el relevo de los trajes de invierno que ya puedes añadir a tu repertorio. La princesa de Hannover es una de las más fieles en cuanto a dar apoyo y voz a marcas españolas, y en esta ocasión ¡no iba a ser para menos! Se ha enfundado en un precioso dos piezas en negro compuesto de una americana cruzada con doble botonadura y pantalón de pinzas que alarga las piernas de Massimo Dutti.

Una brillante elección digna de experta en materia que pertenece a la nueva colección limitada de la firma de Inditex con la que ha asegurado que este tipo de estilismo sencillo y fácil de llevar es perfecto tanto para ir a trabajar, para una cita romántica e incluso para un look de invitada más desenfadado, ¡todo dependerá de los complementos que le añadas! Estas prendas -que prometen agotarse en cuestión de horas en su página web- han conquistado a la aristócrata con uno de los armarios más inspiradores de los últimos años y están confeccionadas a partir de lana y cáñamo, fibras naturales que aportan transpirabilidad y confort. Por esta razón se ha postulado como la versión femenina y elegante que necesitas para triunfar estos próximos meses de calor. Pero si prefieres darle un twist a la imagen y optar por una opción más moderna y original, puedes combinarla con un kimono a juego para completar el conjunto, ¡sin olvidar las sandalias de tacón cómodo con tiras trenzadas! ¿Preparada para dar la bienvenida a la primavera?