El truco de estilo de Sassa de Osma para sobrevivir a la ola de calor: un vestido fluido

Las grandes marcas proponen tendencias sobre las pasarelas y sus invitadas, como Sassa de Osma, son quienes las disponen en la vida real. Esta temporada de sol, entre plataformas XL y crop-tops con guiño dosmilero, también hay lugar y opciones FASHION para esas chicas que adoran los estilismos más relajados y románticos sin dejar de ir guapa y cómoda. Así que si estás preparando tu maleta para las vacaciones y aún no sabes qué llevar, no dejes escapar el fichaje 'made in Spain' de la princesa de Hannover porque se convertirá en tu mejor aliado, ese que llevarás tanto a pie a playa como en una cita romántica a la luz de las velas.

-Los seis mejores ventiladores sin aspas ideales para casas con niños y mascotas

Con la ola de calor instalada en la península, no nos queda más remedio que echar imaginación para crear conjuntos fresquitos y nada fruncidos con los que sobrevivir estos días. Por eso la última instantánea que ha publicado una de las referentes de moda más influyentes de la última década, ¡nos viene como anillo al dedo! Su armario es una auténtica fuente de inspiración, y con este vestido rosa estampado étnico de estilo bohemio de una de sus marcas de cabecera batutada por su gran amiga, la diseñadora María de la Orden, nos ha dado la clave para empezar este verano fabulosa y sencilla, sin añadir demasiados complementos.

- El vestido 'made in Spain' con el que Sassa de Osma inspira a las invitadas más románticas

Pero para sorpresa de todos, ¡no resulta ser un modelo nuevo en su amplio repertorio! Hace exactamante un año posaba con el mismo caftán en un enclave tropical demostrando que hay tendencias que perduran al paso del tiempo, consolidándose como el básico veraniego al que puedes recurrir día y noche y combinarlo con chanclas, sandalias de tacón y alpargatas. El suyo como mencionábamos antes, está inspirado en el estilo Kurta, pertenece a la línea de la conocida firma María de la Orden, y bajo el nombre Nueva Delhi Rosa puedes encontrarlo disponible por 120 euros.

El caftán que necesitas este verano

- Para chicas altas y bajas: los maxivestidos especiales con los que estar guapísimas en días de calor

Este tipo de diseños midi y de manga larga con símbolos hindúes que encajan a la perfección con todas las tallas y estaturas, son algunas de las prendas que no faltan en las maletas de las amantes de la industria, ¡sin importar la temperatura que haga! De ahí a que otras marcas con sello nacional como Basyco Jerez y Natura lancen diferentes versiones coloridas cada temporada colándose en el vestidor de otras expertas, incluso las encontramos en formato blusón para quienes quieren llevarlas con shorts o bermudas en su día a día para ir a la oficina. Así que haz como la aristócrata de origen peruana y sumérgete en la tendencia boho-chic con la túnica más buscada del momento, aquella con la que que desprenderás buen rollo y un máster en estilo, ¡todas tus amigas querrán copiarte!