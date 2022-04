El vestido 'made in Spain' con el que Sassa de Osma inspira a las invitadas más románticas

No importa el estilismo que estrene, porque todo lo que lleva ya sea un par de jeans o un traje de ensueño de Alta Costura, es sinónimo de elegancia y feminidad. El armario de Sassa de Osma es el fiel reflejo de lo que una buena experta en moda tiene, incluso para celebraciones especiales. Así lo ha demostrado en su última cita para la que ha viajado hasta su país natal, Perú. Este fin de semana ha tenido lugar la boda de su amiga Belén Barnechea y Martín Cabello de los Cobos en la ciudad de Trujillo y nos ha deleitado con un romántico look de invitada digno de cuento de hadas que no ha dejado indiferente a nadie.

Acompañada entre otras de su amiga y socia Moira Laporta, Sassa asistió al enlace con un espectacular vestido rosa de escote drapeado y falda de volantes que nos ha resultado un tanto familiar, ¡y he aquí la razón! Una vez más ha dado voz a la brillante creatividad de los modistas españoles, consolidando así su título como la embajadora estrella del made in Spain ya que ha optado por una delicada creación de su gran amigo Jorge Vázquez.

Este impresionante vestido rosa empolvado creado a partir de capas de tul, plumeti y pequeños volantes, ha puesto el sello nacional en una de las bodas de la jet set peruana más esperadas del año. Se trata de una de las últimas propuestas que vimos pasear por los amplios salones del Hotel Ritz de Madrid durante el desfile del diseñador el pasado mes de septiembre, cita a la que no faltó la aristócrata. Pero es cierto que aunque la favorecedora e impoluta silueta sigue intacta, encontramos pequeñas diferencias en el que ha estrenado Sassa, como la recreación del conocido escote Bardot que cubre parte de sus hombros y brazos, creando así una imagen mucho más especial.

Su pasión por los diseños románticos

No nos extraña que la empresaria afincada en la capital española haya confiado una vez más en el modista de Betanzos, ya lo hizo para el día más importante de su día con su exquisito traje de novia que dio la vuelta al mundo. En esta ocasión, Sassa ha vuelto ha demostrar que los diseños femeninos de cortes fluidos siempre son una buena opción para brillar en citas importantes sin la necesidad de añadir demasiados complementos. Pero, ¿por qué este look de invitada nos resulta bastante familiar? Hace unos meses atrás, concretamente en la época de Navidad, llevó a una gala benéfica otro traje de plumeti que seguía una idea muy similar, aunque era en negro y de manga larga, también de Jorge Vázquez. Podemos decir que nos encontramos ante una nueva tendencia que seguramente veremos los próximos meses en enlaces de gran calibre y que nos ha conquistado desde el primer momento.