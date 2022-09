La sorprendente reacción de Bertín Osborne al enterarse de quién es el prometido de Tamara Falcó

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está creando mucha expectación. Infinidad de rostros conocidos se han alegrado con su compromiso y han felicitado a los futuros contrayentes, entre ellos Bertín Osborne, que acudió anoche a una entrega de premios en la que resultó galardonado con un premio internacional de periodismo por El Club Internacional de Prensa, y ha quedido darles la enhorabuena. "Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte y le doy la enhorabuena porque Tamara es para robarla", ha dicho de la hija de Isabel Preysler, que planea casarse el próximo 17 de junio en El Rincón, la fortaleza del siglo XIX que heredó su padre, el fallecido Carlos Falcó.

El presentador de televisión ha reconocido no saber quíén es el novio de la marquesa de Griñón, pero para su sorpresa ha encontrado una gran conexión con su familia. "¿Es un Onieva?", ha preguntado gratamente sorprendido. Ante la respuesta afirmativa, el artista ha desvelado que es íntimo amigo de la familia de Íñigo Onieva: "Los Onieva han sido íntimos amigos de mis padres de toda la vida, con lo cual, seguro que él tiene que ver algo con alguno de ellos". Y ha añadido: "A los Onieva los conozco a todos. Será algún sobrino o algún hijo de algún amigo".

Bertín Osborne, feliz de haber recibido otro reconocimiento a lo largo de su carrera, continúa muy centrado en su trabajo y en sus hijos. El cantante asegura que su relación con Fabiola Martínez sigue siendo buenísima y que incluso hay días que quedan para pasar la tarde junto a sus hjos "Voy ahora mismo a echar la tarde con ellos jugando al monopoly". El presentador descarta volver a enamorarse: "Nada, nada. ¿Tú crees que me da tiempo?", pregunta. " No me da tiempo ni tengo ganas". Afirmar estar viviendo al máximo y no se plantea en absoluto rehacer su vida sentimental. "Me divierto muchísimo, lo paso fenomenal pero no tengo nada en la cabeza ni pienso tenerlo en una temporada muy larga, si es que alguna vez llega algo". El intérprete de melodías como Yo debí enamorarme de tu madre o Tú solo tú asegura que con la temporada tan ajetreada de trabajo que lleva tanto en Telemadrid como en Canal Sur, ha llegado a perder diez kilos. "Diez", asegura.