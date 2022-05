El poderoso motivo que volverá a reunir a Bertín Osborne y Fabiola Martínez

Ha pasado más de un año desde que Bertín Osborne y Fabiola Martínez tomaron caminos diferentes, pero los dos hijos que tuvieron juntos durante su matrimonio siguen suponiendo un nexo de unión irrompible entre ambos, además del cariño que se profesan y los bonitos momentos que han vivido juntos. El cantante y la modelo no solo continúan siendo una familia sino que también forman equipo con un objetivo común: que siga creciendo y evolucionando la Fundación Bertín Osborne que crearon para apoyar y proporcionar recursos útiles a las familias de niños con discapacidad. Es precisamente este proyecto tan importante para ambos lo que vuelve a reunirlos.

VER GALERÍA

-Isabelle Junot, la nueva marquesa de Cubas, da el salto a la televisión

-Descubrimos al nuevo novio de Lorena Castell: así es el actor que la ha enamorado

Fabiola y Bertín ocupan actualmente los cargos de presidenta y vicepresidente de la fundación con la que el próximo jueves presentarán juntos +Family, una aplicación que ofrece un servicio integral y gratuito de asistencia a familias de personas con discapacidad. Esta iniciativa deja patente no solo que ambos siguen remando en la misma dirección a pesar de su separación, sino también que el buen entendimiento predomina entre ellos a pesar de que las circunstancias son diferentes. Su nueva apuesta se suma a las que llevan poniendo en marcha desde 2009, cuando llegó al mundo su hijo Kike, para "dar herramientas que mejoren el clima familiar para que repercuta positivamente en la persona con discapacidad".

Después de casi dos décadas de relación y catorce años de matrimonio, el día a día de Bertín y Fabiola ha cambiado, pero la separación no ha afectado a la fundación porque "ambos hemos tenido siempre muy clara la necesidad de ayudar a las familias que lo necesiten y seguirá siendo un proyecto común" tal y como decía Fabiola. La armonía quedó patente en junio del pasado año, cuando la expareja reaparecía junta por primera vez tras su separación para celebrar la fiesta benéfica de su fundación. Un acto inspirado en la Feria de Jerez de la Frontera en el que posaban muy cariñosos en las páginas de ¡HOLA! y hablaban con naturalidad de sus nuevas vidas. A la cita se sumaron también Eugenia Osborne, hija mediana del artista, y Ana Cristina Portillo, hermana de esta última.

VER GALERÍA

-Saúl Craviotto anuncia que será padre por tercera vez y desvela si es niño o niña

Para Bertín, la madre de sus hijos pequeños "es la mujer más increíble que he conocido" y tiene la certeza de que "siempre estaremos unidos". Además, le desea que disfrute de la vida y se divierta. Por su parte, Fabiola explicaba que no siente que se enfrente a retos en solitario relacionados con la maternidad porque "Bertín es un padrazo que se vuelca con sus hijos, así que no ha cambiado mucho el día a día". Al hablar del acuerdo al que han llegado, reconoce la modelo venezolana que su exmarido está siendo generoso con sus hijos y se ocupa de los gastos de los niños mientra que ella lo hace de sí misma con su trabajo.

VER GALERÍA

La rutina de Fabiola se desarrolla ahora en el centro de Madrid, en un luminoso y céntrico apartamento propiedad de Carlos Sobera y cuyas puertas abrió para ¡HOLA! en febrero, escasas horas después de firmar oficialmente su divorcio. Las visitas del artista son frecuentes, y es que, aunque tiene su residencia fijada en Sevilla, intenta pasar el máximo tiempo con sus hijos. Kike y Carlos han asumido "muy bien" la nueva situación porque ven que sigue habiendo proximidad entre sus progenitores aunque la modelo reconocía que también han tenido etapas difíciles marcadas por la tristeza, la pena, la nostalgia... Otros aspectos sí han cambiado en la vida de Fabiola, que compagina ahora su puesto en la fundación con su trabajo como directora de comunicación y marketing de una empresa inmobiliaria.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.