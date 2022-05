Isabelle Junot, la nueva marquesa de Cubas, da el salto a la televisión

Isabelle Junot da el salto a la televisión. La nueva marquesa de Cubas sigue los pasos de Tamara Falcó, prima de su marido, y ha fichado por la nueva temporada de MasterChef Celebrity, donde demostrará su talento como cocinera y también podremos ver su lado más divertido, que ya ha compartido alguna vez con sus seguidores. La noticia se ha anunciado cuando se cumple un mes de su enlace en el Palacio del marqués de Mirabel, en Plasencia, con Álvaro Falcó. La hija de Philippe Junot ha estudiado interpretación y es actualmente coach nutricional, por lo que no es ajena a las cámaras ni a la importancia de la alimentación y seguro que conquista al público no solo con sus recetas, sino también con su carisma y talento.

Con el anuncio del elenco de MasterChef Celebrity 7, RTVE da a conocer que comienzan las grabaciones con los quince aspirantes, entre los que está Isabelle Junot. La empresaria acaba de regresar de Latinoamérica, donde ha acudido a las bodas de dos de sus grandes amigos en Perú y México mientras disfrutaba de su romántica y lujosa luna de miel con Álvaro Falcó. Por tanto, la marquesa de Cubas da el paso a la televisión en un momento muy dulce para ella, enamorada y feliz, y habiendo podido experimentar con la comida del otro lado del océano, como ella misma contaba hace unos días cuando admitía que estaba "llena de comida deliciosa peruana". Además, la recién casada seguro que ha recibido los consejos de Tamara Falcó, quien ya se coronó como ganadora del programa en la cuarta edición, y con quien tiene una buenísima relación.

Isabelle comenzó durante la pandemia su proyecto Isa Healthy Life, que lleva de manera paralela a su carrera como actriz y en donde promueve la alimentación intuitiva con la intención de poner fin a las dietas. Es una manera de aplicar el mindfulness a las comidas para disfrutar más de la nutrición y dejar de darle vueltas al resultado que va a tener en nuestra figura. Esa mentalidad la pone en práctica también para todo lo demás y, de hecho, le sirve para atreverse con una aventura como MasterChef Celebrity: "En cuanto a mi trabajo, siempre me lanzo y no me importa el resultado, lo imprescindible para mí es saber que lo he intentado. Y, de hecho, con lo demás también. Por ejemplo, aprender a hacer kite surf; me gusta saber hacer las cosas porque me atrevo o, más bien, me esfuerzo, aunque me puede dar pereza o vaya muerta de miedo", contaba recientemente a FASHION.

Isabelle Junot es hija de Philippe Junot y Nina Wendelboe-Larsen, nació en Nueva York en 1991, fruto del segundo matrimonio de su padre. Estudió en el prestigioso internado suizo de Le Rosey y en el Liceo Francés de Madrid. Luego cursó Arte Dramático en la Universidad de Virginia, además de realizar talleres en la escuela Stella Adler, The Acting Studio, y en la U.C.B., en Atlanta Acting School. Domina cinco idiomas: danés, italiano, inglés, francés y castellano; y en 2017 se trasladó de nuevo a Madrid para estudiar interpretación en la escuela Central de Cine, tras lo que conoció a su actual marido. Desde entonces ya ha hecho sus pinitos en la industria, aunque esta oportunidad laboral es sin duda algo totalmente diferente.

