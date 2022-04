Isabelle Junot comparte el álbum de fotos de su luna de miel y la compra que ha 'enfadado' a Álvaro Falcó

Tras su enlace, Isabelle Junot y Álvaro Falcó pusieron rumbo a Latinoamérica para celebrar su amor con un recorrido por Perú que ha dado lugar a las imágenes más románticas y las anécdotas más divertidas de la nueva marquesa de Cubas, que cumplió 30 años esta misma semana. La hija de Philippe Junot ha compartido con sus seguidores algunas de las instantáneas de este divertido viaje, increíbles paisajes y lujosas estancias en medio de la selva que son la envidia de cualquiera. En una recopilación de fotografías con fechas, hemos descubierto que el trayecto de los recién casados comenzó en Lima y que el 6 de abril se alojaron en un hotel con impresionantes vistas al pacífico desde las alturas y precios que rondan los 400 euros la noche. Allí experimentaron los cambios de tiempo de la capital peruana, que en cuestión de dos horas pasa de cielo azul, a la intensa niebla a, de nuevo, el sol brillante.

Además de disfrutar de los paisajes naturales de la zona, Isabelle y Álvaro también hicieron turismo urbano, disfrutando de los edificios con el tradicional estilo virreinal, grandes plazas tan representativas como la de San Martín, o de degustaciones de vino, así como restos precolombinos. Viajaron después a Urubamba, en el departamento de Cuzco y en pleno Valle Sagrado de los Incas. Allí pudieron conectar con la naturaleza hasta tal punto que la nueva marquesa de Cubas se enamoró por completo de unas llamas bebé y bromeó con que se las llevaba. Aunque el animal no correspondía, sí que se hizo con unas pequeñas figuritas con las que recordar esta visita tan tierna: "Sí, me compré estos, sí, se enfadó conmigo. No, no puedo traerte uno (he comprado tres más desde esta foto)", ha compartido, divertida.

Por supuesto Isabelle y Álvaro han subido al Machu Picchu y a Intipunku en el tren Hiram Bingham, nombre en honor del explorador que hizo pública la existencia de la ciudad perdida de los Incas, un precioso transporte de lujo con interiores de madera y ventanas panorámicas que incluye música en directo. Sin duda, el mejor escenario para celebrar el amor que se profesaron ante Dios y sus seres queridos el pasado 2 de abril en el Palacio del Marqués de Mirabel de Plasencia, que pertenece a la familia del novio desde hace siglos y que ha sido escenario de otros grandes enlaces de los Falcó.

Perú es solo la primera parada de su luna de miel, ya que los marqueses de Cubas cruzaron el Atlántico para acompañar a dos buenos amigos en el día de su boda. Belén Barnechea, hija de Alfredo Barnechea, excandidato a la presidencia de Perú en 2016, y el español Martín Cabello de los Cobos, nieto de los condes de Fuenteblanca, se casaron en la iglesia del monasterio El Carmen, de Trujillo, una ciudad colonial al norte de Lima. Una celebración que reunió tanto a dos de las invitadas más esperadas, Isabelle Junot y Alessandra de Osma, esposa de Christian de Hannover. Ambas destacaron por su elegancia y formaron parte de la élite española y peruana reunida en el exótico enlace de la hija del expolítico andino.

