Lorena Castell vuelve a estar enamorada. Dos años después de romper con Eduardo Dabán, padre de su hijo Río, la colaboradora de Zapeando ha confirmado que tiene pareja y que está disfrutando al máximo del inicio de su relación sentimental. "He estado muchísimo tiempo sin pareja, pero ahora mismo tengo pareja", ha dicho la comunicadora en Encuentros inesperados, el nuevo programa de Mamen Mendizabal en laSexta.

Lorena no ha dado más datos sobre su nuevo amor. No ha compartido su nombre y en sus redes sigue posando sola. Lo que sí ha contado es que no hay edad para sentir mariposas en el estómago. "Yo ahora mismo tengo 41 años y pienso en cuando tenía citas con 18, 25 o 32 y tenía ese gusanillo. Y eso que yo sentía lo siento ahora todo el rato", ha afirmado feliz. "Tienes la edad del pavo también con 40. Cuando empiezas con alguien estás igual y me flipa", ha añadido.

La comunicadora es muy discreta con su vida privada, pero no esconde sus relaciones. En el verano de 2013 se casó en la playa de El Palmar (Cádiz) con el artista Juanito Makandé. Dos años y medio después se separaron, pero Lorena siempre habla maravillas del cantante. "Hay mucho amor, y mucho cariño y eso es bueno. Hemos sido siempre amigos, desde hace muchísimos años, y la amistad no se tiene porque romper", declaró en una entrevista con Divinity.

Después se enamoró de Eduardo Dabán y el 19 de marzo de 2019 la pareja dio la bienvenida a su hijo Río. Las primeras semanas fueron complicadas, ya que el niño tuvo que quedarse ingresado en la UCI del hospital puesto que le diagnosticaron niveles altos de la proteína C reactiva. Una vez en casa, la presentadora habló de la maternidad en un excepcional reportaje de ¡HOLA!. "Río es una maravilla, duerme y come, que es lo que tienen que hacer los bebés, y cuando está despierto, siempre está riendo", decía emocionada y sin poder dejar de mirar a su bebé.

