Ruth Jiménez, ex de Risto Mejide, se pronuncia sobre la separación del publicista y Laura Escanes

La separación de Risto Mejide y Laura Escanes ha pillado por sorpresa a Ruth Jiménez, ex del publicista catalán y madre de su hijo Julio. "No tenía ni idea y me sabe muy mal por ellos", ha dicho a Europa Press en la presentación del musical Pretty Woman en el Teatro Apolo de Barcelona. La presentadora, de 45 años, ha añadido que "no son tiempos agradables" para la expareja, por eso les desea "que lo lleven lo mejor posible y que al final sean felices cada uno por su lado o como tenga que ser, pero que encuentren la felicidad los dos". Ruth ha contado que sí se ha puesto en contacto con Risto tras lo sucedido, ya que mantienen una cordial relación por el bien de su hijo, que ya tiene 12 años. "No he hablado con él, nos hemos mandado algún mensaje, pero sabe que, por supuesto, puedo contar siempre conmigo". Consciente del dolor que siente el publicista, la presentadora quiere que Risto "se recomponga lo antes posible". "Tiene recursos suficientes para hacerlo, es una persona fuerte", ha asegurado.

- Laura Escanes, primeras imágenes de su nueva vida tras su separación de Risto Mejide

VER GALERÍA

Ruth ha confirmado que no ha tenido ningún tipo de contacto con Laura Escanes, pero a ella también le desea lo mejor. "Es un momento muy complicado y creo que ahora mismo lo que debemos de hacer es respetar estos momentos, también porque hay niños pequeñitos y, sobre todo, mantener un poco la discreción y la privacidad", ha manifestado, haciendo referencia a Roma, la hija de Risto y Laura que cumplirá tres años el próximo domingo, 2 de octubre.

- Las palabras de Laura Escanes sobre Risto Mejide diez días antes de anunciar su separación

- Laura Escanes, tras su separación de Risto Mejide: estos son sus proyectos y su círculo más cercano

La presentadora, por su parte, vive una etapa de calma en el terreno sentimental. Tras romper con Risto Mejide en 2014, tiene "una pareja maravillosa" desde hace años. Se trata de Santiago Tejedor, profesor y periodista de viajes, a quien conoció a través de las redes sociales.

VER GALERÍA

La historia de amor de Risto Mejide y Ruth Jiménez

Su romance saltó a la prensa en el verano de 2008, cuando él triunfaba como jurado de Operación Triunfo y ella en No disparen al pianista, el programa musical de Televisión Española. Primero se les fotografió juntos en Menorca y después en Sevilla, dos escapadas que desmentían los rumores que relacionaban al publicista con Virginia Maestro, la ganadora de O.T. 2008. Meses después, Risto anunciaba que iba a ser padre. "Ruth va a ser la madre más maravillosa del mundo. He ido de soltero de oro toda mi vida y ahora estoy claudicando por el amor de una mujer", declaró antes de la llegada de Julio en diciembre de 2009.

VER GALERÍA

La pareja se separó en 2014, pero Ruth siempre ha tenido buenas palabras para su ex. A principios de año, en una entrevista concedida al programa Sexual Revolution, de 8tv, dijo: "Me enamoré de él, vi todas sus virtudes y, para mí, las sigue teniendo como padre. Las relaciones se terminan y ya está". Añadió que Risto "es una persona muy agradecida" y que en su día le dio el mejor de los consejos: "Salir criticada de casa. Conocerte a ti misma, conocer tus debilidades y tus fortalezas".

Antes de comenzar a salir con Ruth Jiménez, Risto Mejide mantuvo una relación con la modelo Aída Blanco. Después, sorprendió con un romance muy fugaz con la actriz Carla Nieto.