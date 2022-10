La celebración más agridulce de Risto Mejide y Laura Escanes: su hija cumple tres años una semana después de su ruptura

Loading the player...

Justo hace una semana, Risto Mejide y Laura Escanes anunciaban su separación tras más de siete años juntos y una hija en común. Así lo contaba el presentador en su perfil público: "Gracias Laura por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida (…) Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Y sobre todo, gracias por haberme hecho papá de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrato". Precisamente este domingo, la hija de la pareja cumple tres añitos. Será una celebración agridulce para ambos que, aunque han emprendido caminos por separado, aman a la niña por encima de todo. ¿Te gustaría recordar cómo fueron los otros cumpleaños de la pequeña Roma? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

