Laura Escanes habla de su separación y hace un guiño a Ia de Aitana y Miguel Bernardeau

Laura Escanes ha dado un giro a su vida en los últimos meses. Ha pasado de trabajar con su marido a divorciarse y estrenar su primer gran proyecto en solitario, y en la promoción a la que se ha enfrentado ha tenido que responder a algunas de las preguntas obligadas sobre su nuevo camino. Concretamente en el programa de David Broncano, en donde ha seguido el tono del humor del protagonista para hacer referencia a su historial pero también a la actualidad. "Por lo que estoy viendo, últimamente los proyectos profesionales de parejas creo que se están gafando un poco", ha bromeado, haciendo referencia a la ruptura de Miguel Bernardeau y Aitana tras el estreno de La Última.

Según ha asegurado Laura, tras el final de su relación con Risto Mejide no tenía intención seguir con el pódcast que habían estrenado solo unos meses antes. "No porque si haces eso es buscar morbo. Si ya se malinterpreta todo sin querer hacerlo, imagínate si ya lo haces. Sería demasiado, no hace falta tanto", ha explicando, añadiendo que el nuevo programa que ha estrenado no tiene nada que ver con el que hacía con su exmarido y no se trata de una continuación sino de un nuevo proyecto independiente.

Laura Escanes también siguió con la tradición de La Resistencia y desveló el dinero que tenía en el banco, una pregunta que han respondido todo tipo de personajes conocidos de nuestro país e internacionales en el programa del humorista. La influencer desveló que tiene nada más y nada menos que 50.000 euros en el banco, un dinero que mantiene a pesar de haberse comprado una casa que está reformando tras haber vivido los primeros meses tras la ruptura de alquiler. Según decía hace algunas semanas, vivía sola y junto a su hija cuando estaba con ella, pero sin ninguna pareja. Su plan es mudarse a su nuevo hogar a partir de enero, a pesar de que le dio mucha rabia que los fotógrafos ya supieran cuál era la localización de la vivienda.

Cuando esté lista ha prometido hacer un house tour, y profesionalmente también ha adelantado que se vienen cosas importantes, por que formará en El Desafío, el talent de Roberto Leal en el que se varios personajes conocidos se enfrentan a retos físicos y psicológicos. Sobre su vida personal, Laura también ha dado algún detalle, aunque ha preferido no ser tan explícita como lo fue en visitas anteriores al programa de David Broncano. "La vida está para divertirse", aseguraba, sin querer hablar de su relación con Álvaro de Luna, con quien sale desde hace algunas semanas y con quien incluso de ha ido de viaje al otro lado del Atlántico. A pesar de que no ha querido negar que existe algo entre ellos, tampoco se ha lanzado a confirmar cuál es el estatus de su romance, diciendo siempre que surgía la oportunidad que cuando hubiera "algo que contar" sería ella misma quien lo diría.