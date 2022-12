Laura Escanes da ilusionada un paso más hacia su nueva vida

Laura Escanes está atravesando grandes cambios en su vida. Desde que hiciera oficial su separación de Risto Mejide tras siete años de relación y abandonara el chalet en el que formaron una familia, su realidad ha dado un giro de ciento ochenta grados. Además de su reciente escapada a Ciudad de México en la que coincidió con Álvaro de Luna y el lanzamiento de su vídeopodcast en formato conversacional Entre el cielo y las nubes, la influencer ha hecho un importante avance que tiene que ver con su lugar de residencia. Tal y como ella misma ha mostrado, hoy ha hecho la primera visita al que será su futuro nuevo hogar.

La catalana, que está viviendo de alquiler junto a su hija temporalmente, se ha fotografiado con el casco de obra en el domicilio al que planea mudarse en enero del próximo año, una casa ubicada en Madrid que ha adquirido en propiedad y que está bien construida, tal y como ella expresó y lo cual fue siempre una prioridad en su búsqueda. Será entonces cuando la reforma, en la que ha intervenido Pablo Castellano, esté terminada y Laura pueda instalarse de forma definitiva. Paredes lisas blancas, rodapiés anchos y suelo en tono beige claro es todo lo que podemos apreciar en la instantánea que ha compartido con sus cerca de dos millones de seguidores y en la que se la ve notablemente emocionada. "Y esta cara de ilusión es porque hoy he ido a hacer una visita a mi futuro nuevo hogar", ha apuntado.

“Tengo 26 años y me acabo de separar. Estoy haciendo lo que cualquier persona separada estaría haciendo si no fuera conocida. Al ser conocida lo entiendo, no voy de nada, ni mucho menos. Entiendo todo esto, pero también entendedme a mí, intento hacerlo de la mejor manera posible, intentando distraerme, intentando pensar en otras cosas”, manifestó Laura ante los medios en la fiesta de Glowfilter organizada por su compañera y amiga Marta Lozano, también creadora de contenido.

El nuevo capítulo en la vida de Laura promete, y, además de esperar un 'house tour' de la residencia cuando esté amueblada y adecuada para entrar a vivir, su comunidad también está pendiente de la nueva aventura en la que se ha embarcado: su participación en El Desafío. Se trata un talent show conducido por Roberto Leal que llegará muy pronto a Antena 3 en el que, semanalmente, un total de 8 celebridades se enfrentarán a pruebas de disciplinas varias muy lejanas a sus respectivas profesiones. Allí, mostrará una faceta diferente y, tal y como ha confesado, "me veréis haciendo cosas que jamás imaginé". Aunque estuvo mucho tiempo aguantándose "las ganas de contarlo", desde que lo comunicó, ya adelantó que lo que se va a emitir "va a ser muy fuerte". En esta experiencia la madre de Roma, su única hija fruto de su historia de amor con Risto, compartirá esfuerzos con Ana Guerra, Jorge Lorenzo, Florentino Fernández, Mariló Montero, Rosa López, Boris Izaguirre y Jorge Blanco.