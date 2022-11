Laura Escanes se reúne con Álvaro de Luna en una escapada a México

Laura Escanes está atravesando una etapa de cambios, ilusiones y nuevos retos. El último ha sido un viaje exprés a Ciudad de México en el que ha coincidido con Álvaro de Luna, el popular cantante sevillano y con el que se le ha relacionado recientemente y que en estos momentos se encuentra de gira por Latinoamérica.

Las fotos que publicó la revista 'Lecturas' a inicios del mes de noviembre en las que se veía a Laura, de 26 años, y a Álvaro, de 28, en actitud muy cariñosa, entre besos y abrazos, en Tenerife hicieron saltar las alarmas de un posible romance. Aunque por el momento ninguno ha confirmado que entre ellos existe algo más allá de una amistad y ambos han evitado compartir fotografías juntos, la naturalidad y la despreocupación parecen haberse adueñado de este viaje en el que han aprovechado para disfrutar de un tiempo juntos. Prueba de ello es el momento que difundió un amigo de ambos en el que se les puede ver en actitud divertida mientras disfrutan de una agradable cena en un local típico de la ciudad. Además, el autor de 'Levantaremos al sol' ha escrito un comentario a las instantáneas de Laura que no ha dejado indiferente a sus fans: se trata de un emoji de un taco mexicano que ya suma decenas de likes y que también demuestra la evidente complicidad que tienen.

Todo hace pensar que Laura atraviesa un momento dulce, aunque, como ella ha asegurado, "la vida real está fuera de las redes sociales (...). Hay tantos matices más allá de las redes, tanto para las cosas buenas, como con las malas". La catalana afincada en Madrid afronta su futuro cercano con ilusión y ha remarcado que le encanta "compartir cosas de mi vida con vosotros", sin embargo, "a veces, no se puede ni se debe al 100%, porque es importante guardarse cosas para uno mismo y para los tuyos", como los recuerdos que se lleva de esta aventura al otro lado del charco con el cantante.

En definitiva, ella sabe mejor que nadie que "las redes sociales son muy traicioneras y eso puede pasar factura", por lo que ha tomado la determinación de "protegerse un poco más" y no exponer por el momento este aspecto, de igual modo que hizo al nacer su hija Roma, cuando tomó la decisión de no mostrar su rostro para preservar su privacidad. "Al final, cada familia decide lo que hacer y cómo hacerlo. Yo no soy quién para juzgar cómo lo hacen otras personas. Si cuando sea mayor va sola por la calle con sus amigos, la gente no tiene por qué saber quién es. El hecho de que sus padres sean conocidos no tiene que implicar que ella lo sea y que la reconozcan por la calle", explicó entonces.

Más allá de lo personal: los nuevos proyectos profesionales de Laura Escanes

Además de la inminente mudanza a la casa que está reformando -a la que espera poderse trasladar durante el mes de enero- y el lanzamiento de 'Entre el cielo y la tierra', el vídeopodcast en formato conversacional que verá la luz el próximo 29 de noviembre en Podimo, la creadora de contenido ha confirmado su participación en la nueva edición VIP de 'El Desafío' (Antena3), que será presentada por Roberto Leal y que contará con un elenco de concursantes tan variado como interesante.