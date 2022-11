La primera aparición pública de Álvaro de Luna tras conocerse su relación con Laura Escanes

Loading the player...

El cantante Álvaro de Luna se ha convertido en el protagonista inesperado de la semana tras ser fotografiado en actitud cariñosa con Laura Escanes en una escapada a Tenerife. A pesar de que tanto el artista como la influencer prefieren mantenerse discretos y no contestar a preguntas relacionadas con su esfera más íntima, el vocalista sí que ha reconocido que se encuentra en uno de sus mejores momentos vitales. "Las cosas me van bien. Estoy en un momento muy feliz de vida", ha declarado en la gala de los 40 Music Awards, en la que estaba nominado en la categoría de mejor vídeoclip nacional con su sencillo Levantaremos el Sol. ¿Hará referencia a algo más allá de lo profesional? ¡Dale al play y no te pierdas ni una sola de sus palabras!

