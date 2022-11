Laura Escanes, sobre sus fotos besándose con Álvaro de Luna: 'Sé lo que he vivido, lo que vivo y estoy tranquila'

Un mes después de conocerse su separación de Risto Mejide, Laura Escanes podría estar nuevamente ilusionada en el terreno sentimental. Ha sido fotografiada en actitud cariñosa junto al cantante y compositor Álvaro de Luna durante un viaje a Tenerife en el que se encontraban acompañados por unos amigos. Sobre estas imágenes en la que aparecen muy cómplices, dedicándose besos y abrazos, ha sido preguntada la influencer. "No quiero decepcionaros. No quiero entrar en confirmar o desmentir nada porque es entrar en un círculo y un bucle que no me apetece. Sé lo que he vivido, lo que vivo, estoy tranquila y poco a poco", ha asegurado.

La primera aparición y las primeras palabras de la autora de Piel de letra, de 26 años, se han producido la tarde de este miércoles en los madrileños cines Capitol durante durante la premiere de Dulceida al desnudo, biopic de Amazon Prime Video compuesta por cuatro capítulos que nos acercan a la vida de Aida Domenech, una de las grandes amistades que la esfera digital le ha dado a Laura Escanes. Además, la creadora de contenido ha indicado en este acto que ella no se atreve con un proyecto como el que estrena ahora su amiga ya que prefiere mantener ciertos aspectos en la más estricta intimidad. "Cada vez reservo más mi vida privada", ha indicado.

Mientras que Laura acompañaba a Dulceida en uno de sus días más importantes, Álvaro de Luna, de 28 años, aterrizaba en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. El intérprete de Juramento eterno de sal, con actitud relajada y una tímida sonrisa que no se ha borrado de su rostro, ha indicado: "Soy muy feliz". Sobre si la letra de su nuevo tema, Tu nombre, habla de su relación con la influencer, ha reaccionado con gran sentido del humor y ha preguntado a las reporteras que si les gustaba la canción. Además, ha bromeado ante las cámaras con lo bronceado que está en pleno noviembre.

Un mes de cambios

Tan solo horas antes de que Lecturas publicara las fotos de Laura Escanes y Álvaro de Luna, la empresaria catalana se sinceró con sus seguidores acerca de cómo se encuentra. "La frase que más me repito últimamente es 'poco a poco'. No ha sido un mes fácil, evidentemente, pero estoy rodeada de mi círculo y por suerte con mucho trabajo y proyectos que me hacen sacar lo mejor de mí", ha comenzado a decir. "Creo que estoy viviendo un poco por inercia, sin parar a pensar demasiado, porque si no se me hace un mundo. Sigo con terapia desde hace meses y eso también me viene muy bien. Supongo que es normal, no sé. Cada uno tiene sus procesos, sus tiempos, su montaña rusa, así que no sabría decir. Pero estoy, que no es poco", ha confesado.

Actualmente, Laura y Risto Mejide no se siguen en sus perfiles públicos, los mismos que usaron para anunciar que su matrimonio había llegado a su fin cinco años después de pronunciar el "sí, quiero" en un enlace del que ¡HOLA! contó todos los detalles. Sus caminos seguirán transcurriendo de forma paralela por su pequeña Roma, de tres años. El presentador, que se pondrá al frente de las campanadas de Mediaset junto a Mariló Montero, definió la etapa al lado de Escanes como la mejor de su vida y dijo que esperaba ser "tan buenos ex como hemos sido como pareja". Por su parte, la empresaria dijo que seguiría queriendo al padre de su niña "el resto de mis días" y se mostró segura de que se tendrán "el uno al otro para siempre".