Álvaro de Luna, 'feliz' mientras todos hablan de su nueva canción... ¿dedicada a Laura Escanes?

Álvaro de Luna es el chico del momento. Su nombre se ha convertido en el centro de la noticia y en las últimas horas ha acaparado cientos de titulares por los rumores que le relacionan con Laura Escanes. El artista sevillano y la influencer barcelonesa fueron fotografiados en Tenerife muy cómplices, dedicándose besos y abrazos, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Están juntos? ¿Ha vuelto a encontrar el amor Laura Escanes tras su ruptura con Risto Mejide?

VER GALERÍA

- Laura Escanes, sobre sus fotos con Álvaro de Luna: 'Sé lo que he vivido, lo que vivo y estoy tranquila'

El intérprete de la canción Juramento eterno de sal ha reaparecido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde le estaban esperando varios periodistas y fotógrafos para preguntarle por su relación con Laura. Álvaro, que llevaba un look muy moderno con camiseta blanca, chaqueta vaquera, pantalones oscuros y gorra, ha preferido no responder, pero lo que ha querido dejar claro es que: "Soy muy feliz, sí".

El compositor sevillano se ha mostrado especialmente sonriente, sobre todo cuando le han preguntado si su nueva canción está inspirada en Laura Escanes. El pasado 21 de octubre vio la luz Tu nombre, un tema en el que Álvaro habla de una relación prohibida.

VER GALERÍA

El mensaje del que todos hablan

"Me he cansao' de tanto ruido y tanta pose, todo el mundo está esperando fuera. Salgo del club contigo sorteando coches, evitando que nadie nos vea. Sabes que si por mí fuera, nos iríamos lejos de aquí", comienza diciendo. En esta romántica carta de amor, Álvaro dice: "Aunque a veces me escondes, yo sé que lo nuestro es real. Somos tú y yo, aquí no importa nadie más".

La letra de Tu nombre no ha pasado desapercibida para los fans del cantante y ahora ha cobrado un nuevo significado. De hecho, tienen claro que está dedicada a Laura. "Vestidos caros (...) Quiero acercarme y bailar contigo, aquí no hay cámaras ni testigos. Toda la noche hablando al oído, sin nadie que nos pueda escuchar".

VER GALERÍA

Primeras palabras de Laura Escanes

Tras la publicación de sus cariñosas fotos con Álvaro en Tenerife, la escritora de Piel de letra reapareció en la presentación de la serie de Dulceida. Laura era consciente del revuelo que iba a causar, pero no quiso perderse la gran noche de su amiga. Presumiendo de figura con un original diseño de color negro, la influencer catalana dijo: "No quiero entrar en confirmar o desmentir nada porque es entrar en un círculo y un bucle que no me apetece. Sé lo que he vivido, lo que vivo, estoy tranquila y poco a poco", ha asegurado.