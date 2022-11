De Laura Escanes a Mariló Montero, se desvelan los nuevos concursantes VIP de ‘El Desafío’

El Desafío 3 ya ha completado su lista de concursantes para la nueva edición VIP, que presentará próximamente Roberto Leal. Los participantes de esta nueva entrega son: Ana Guerra, Jorge Lorenzo, Florentino Fernández, Mariló Montero, Rosa López, Boris Izaguirre, Jorge Blanco y Laura Escanes. Influencers, cantantes, actores… la elección de los concursantes es muy variada, aunque hay máxima expectación por ver a la exmujer de Risto Mejide, que se ha convertido en el centro de la noticia durante los últimos meses, tras publicarse una imagen besando al cantante Álvaro Soler.

Una de las grandes sorpresas ha sido Mariló Montero, ya que es una de las caras más conocidas de Mediaset, e incluso será la encargada de retransmitir las campanadas en Cuatro junto al exmarido de Laura Escanes. La presentadora se ha incorporado al equipo de Todo es mentira y ahora ha decidido lanzarse a la aventura de El Desafío. Otro conocido rostro de la pequeña pantalla que se une al reto es Florentino Fernández, cuya participación fue desvelada sin querer por Juan del Val en La Roca hace unos días. Un desliz del que no supo cómo salir, ya que la cadena todavía no había hecho pública la lista de concursantes.

El mundo de la música también tiene cabida en el programa. Ana Guerra y Rosa López, ambas conocidas tras su paso por Operación Triunfo, demostrarán que también saben cómo enfrentar situaciones fuera de los escenarios. Es probable que Víctor Elías, actor y actual pareja de Ana, no se pierda un solo programa para apoyar a su novia. Su compañera de profesión, Rosa López, que ha estrenado su último álbum Usa mi vida, también contará con el apoyo de su nuevo amor, Iñaki, al que ella misma se refiere como el hombre de su vida.

Jorge Blanco, Jorge Lorenzo y Boris Izaguirre, completan la lista de concursantes. Boris es el único que no aparece con ropa deportiva en el vídeo promocional del programa, luciendo un traje azul oscuro y sus clásicas gafas de pasta. Jorge Lorenzo está más que acostumbrado a la adrenalina debido a su profesión. No es habitual ver al piloto de motociclismo concursando en televisión, y muchos consideran que no va a decepcionar con su participación en El Desafío.

A Jorge Blanco no habrá prueba que se le resista. El entrenador personal más conocido de nuestro país, es el responsable del cuerpazo de Elsa Pataky, Chris Hemsworth, Drake o Meghan Markle, entre otros famosos. El zaragozano se licenció en Derecho pero la vida tenía otros planes para él, y el deporte se ha convertido en su gran pasión. Una de sus disciplinas favoritas es el boxeo, aunque le encanta practicar todo tipo de rutinas deportivas. ¿Quién ganará la nueva edición de El Desafío?