Omar Montes se prende en fuego y acaba atendido por los servicios médicos en una de las pruebas más peligrosas de 'El desafío'

Omar Montes ha vuelto a ser el protagonista de la noche. Si en el programa anterior realizaba un desnudo integral junto a su abuelo y el mes pasado se sumergía en el agua para aguantar todo el tiempo que fuera posible -llegó a hacer 4 minutos y 23 segundos-, esta vez el cantante ha vivido una de las experiencias más peligrosas de su vida: estar prendido literalmente en fuego. El artista ha superado una de las pruebas más impactantes y difíciles de El desafío, dejando a todos impresionados por su hazaña. De hecho, antes convertirse en una antorcha humana, el cantante reconocía que estaba un poco "asustado", asegurando en los entrenamientos que cada vez se lo tomaba "más en serio".

La prueba consistía en quemarse a lo bonzo, atravesando cuatro puertas de cristal que tenía que romper con un martillo especial, con un traje prendido, durante 20-25 segundos. Para más dificultad, y dejar a todos más boquiabiertos aún si cabía, Omar Montes decidió añadir una puerta más a su reto, lo que hizo una prueba mucho más peligrosa porque en vez de tres, tuvo que romper cuatro puertas: "Esto no estaba preparado", decía el artista. Además, a todo ello hay que sumarle el hándicap que sufre el artista, ya que padece de asma, por lo que era un gran inconveniente por la posible inhalación de humos durante la prueba.

A pesar del riesgo que suponía estar prendido en fuego, ya que el traje especial que llevaba solo soportaba 20 segundos de fuego, Omar Montes realizó el desafío. El madrileño lo superaba con creces, aunque la última puerta la tuvo que romper con su puño para finalizar el número. "Tengo el cuerpo cortado, estoy raro. Estoy cortado, porque me he puesto un poco nervioso cuando no podía partir la puerta y me he hecho un poquillo de daño", explicaba al terminar la prueba y ante la atenta mirada de los allí presentes. Por su parte, Juan del Val, uno de los miembros del jurado, reconocía lo difícil que había sido la prueba: "No estamos locos en este programa, hay una seguridad. Pero es una prueba de especialista profesional y no de alguien que nunca lo ha hecho. A mí esta prueba me transmite mucho miedo y esto es un gran valor. Independientemente de que esté la seguridad, yo me he cagado vivo".

No obstante, Juan del Val fue el único que le dio 4 puntos, para sorpresa de Omar Montes que no tuvo reparo en mostrar su decepción: "Ellos sabrán, respeto su decisión, pero me la he jugado fuerte. He puesto en peligro mi salud. Me han estado media hora poniendo oxígeno, lo he pasado fatal y casi me mandan al hospital", revelaba. "Me han curado las quemaduras bien, por eso no hay problema. He ensayado mucho, y me la he jugado y lo he dado todo en esta prueba jugándome la salud. Os respeto y os tengo cariño, pero suspender con un 4...", contaba indignado el mismo Omar Montes. Al final, el cantante resultaba ser el ganador del programa gracias al botón de la injusticia que pulsó Santiago Segura para darle los 5 puntos -puesto que había habido un empate a 22 punos entre Jesulín de Ubrique y Juan Betancourt-.

Omar Montes no es la primera vez que trata de superarse a sí mismo en El desafío. La última vez ya lo hizo con otra de las pruebas más difíciles del programa: la apnea. En aquella ocasión, el cantante aguantó bajo el agua la friolera de 4 minutos y 23 segundos, superando la marca de Raquel Sánchez Silva con 3 minutos y 32 segundos. Un reto superado que también dejó boquiabiertos a todos los presentes y siendo ganador del tercer programa gracias a su concentración y su capacidad pulmonar. Una vez más, Omar Montes ha demostrado su capacidad de superación en los momentos complicados como lo fue en este programa.

