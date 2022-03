Jesulín de Ubrique 'triunfa 'por todo lo alto' en 'El Desafío' al superar uno de sus grandes miedos

De nuevo, uno de los protagonistas de la noche en El desafío ha sido Jesulín de Ubrique, que se ha proclamado ganador del segundo programa tras superar su reto de Las sillas del vértigo, venciendo uno de sus mayores miedos: la altura. Además, la noche ha tenido varios momentazos como la apnea de María Pombo que ha sobrecogido a todos o el resbalón de Mario Vaquerizo.

Además del nerviosismo que le recorría el cuerpo, Jesús Janeiro ha sufrido dolores musculares durante la prueba, algo que también ha tenido que dominar para llegar a conseguir el pleno de dieces del jurado -esta vez formado por Pilar Rubio, que acomapañaba a los habituales con Santiago Segura y Juan del Val-. "No me siento triunfador, quiero demostrar mucho más", aseguraba Jesulín de Ubrique al ser preguntado por Roberto Leal sobre su victoria.

Por su parte, Raquel Sánchez Silva ha vuelto a soprender a todos con su desafío. La ganadora del primer programa ha tenido que convertirse en un miembro más del grupo de música Mayumana. Con mucho ritmo y haciendo vibrar a los espectadores, la periodista ha superado con creces su reto, emocionando a Pilar Rubio en el jurado y convirtiéndose así en la segunda clasificada de la noche del viernes. Pero la prueba estrella ha sido esta vez para María Pombo. La influencer llegaba con los nervios a flor de piel y le han pasado factura. No ha podido conseguir superar el reto de la apnea y tan solo ha estado 52 segundos bajo el agua. Al acabar el desafío, María Pombo se ha querido disculpar por el poco tiempo que había durado: "No estoy hecha para sufrir. No sé sufrir. Mi cuerpo no me deja, entonces mi mente dice 'te ahogas, te ahogas', y pienso en cosas horribles y mi mente puede conmigo", admitía la influencer apesadumbrada por no haber podido llevar a cabo como quería el reto de la noche, a pesar de "odiar" el agua.

Otro de los momentazos de la noche lo protagonizaron el invitado del segundo programa, Mario Vaquerizo y El Monaguillo. El suelo del plató le ha jugado una mala pasada al marido de Alaska. Nada más presentarle Roberto Leal, el periodista se ha terminado cayendo al pisar mal y resabalar. Pero el desparpajo de Mario Vaquerizo ha hecho que se repusiera rápidamente y se levantara del suelo en menos de diez segundos. "Ya empezamos, es que no veo. Resbala mucho, esto es un desafío. Pasáis mucho la mopa", bromeaba el periodista tras su traspiés. A pesar de la caída, Mario ha completado con creces el reto de poner música al programa junto a la Film Symphony Orchestra en homenaje a Jerry Lewis. Mientras, El Monaguillo ha sido otro de los concursantes que ha tenido que hacer frente a sus miedos. El humorista ha tenido que buscar el equilibrio sobre cuatro ruedas y nivelar un arcón mientras conducía un vehículo.

Juan Betancourt ha sido sustituido por Javier Hernanz, que se ha sometido a una prueba imposible, atreviéndose a hacer unos loopings con la bicicleta y superando así los mareos que este reto le producían. Omar Montes se ha encargado de afinar la puntería en el programa empuñando un arco, y Norma Duval y Lorena Castell han puesto el humor y el buen rollo al programa con su desafío de Eurovisión. Las dos tenían que recordar las letras de las canciones de uno de los festivales de música más importantes de Europa. Tras la actuación de la pareja de concursantes, el jurado ha tenido un momento de tensión por la valoración al no ponerse de acuerdo, protagonizado por Pilar Rubio y Santiago Segura. Pero donde no han tenido duda ha sido en los tres dieces que le han dado a Jesulín de Ubrique para proclamarse ganador del segundo programa.

