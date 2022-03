Mario Vaquerizo recuerda entre lágrimas la trágica muerte de su hermano

Alaska y Mario Vaquerizo se sinceraron sobre diversos aspectos de su vida privada en el plató de Diez Momentos, el programa de Anne Igartiburu en Telemadrid. El matrimonio revivió los mejores momentos de su relación, como su primera boda, celebrada en Las Vegas el 29 de noviembre de 1999. Después, hablaron de su enlace civil, que tuvo lugar el 27 de mayo de 2011 en Madrid. Esta celebración, en palabras de Mario, "no fue como renovar los votos", sino que fue una "cuestión de respeto hacia la otra persona a nivel burocrático".

Pero en la entrevista también trataron uno de los sucesos más amargos de la familia, la trágica muerte de Ángel, el hermano mayor de Mario, el 8 de agosto de 2004. Falleció con tan solo 32 años, tras ser atropellado por una ambulancia mientras estaba estacionado con su moto. "Hasta la tristeza es bonita", dijo Mario muy emocionado al ver fotos de su hermano y recordar todo lo que vivieron juntos. "Perder a un ser querido es muy mala suerte y estamos destinados a ello porque todos nos vamos a morir. Mi hermano era esencial en mi vida en el momento de su muerte. Los últimos tres años de la vida de mi hermano estuvimos juntos. Salíamos juntos, viajábamos juntos, estaba en casa... y aunque me gustaría seguir haciéndolo, me quedo con eso", confesó entre lágrimas.

La muerte de Ángel marcó un antes y un después en la actitud de Mario. Desde entonces, intenta aprovechar al máximo cada segundo de la vida con sus seres queridos. "Las cosas hay que hacerlas en vida siempre. Por eso, yo siempre digo que hay que juntarse porque después la vida se va. Siempre trato de compartir momentos con la gente que quiero y me da la vida. Es como lo de hacer una foto, yo quiero tener la foto para poder revivir momentos, no para subirla al Instagram", reflexionó tras ver un vídeo de su hermana. "Estábamos en una felicidad plena y de la noche a la mañana…perdimos mucho", señaló Marta Vaquerizo sin poder reprimir las lágrimas.

Mario puso de relieve el importante papel que tuvieron sus padres en aquel momento. "Lo peor ha sido para ellos, porque perder un hijo es antinatural. Pero ahí están", señaló. Cuando murió Ángel, Mario se fue a vivir con sus padres a la casa familiar. "Y un día mi madre me dijo: 'Marito, tú tienes que empezar tu vida y tú tienes que luchar por tu mujer que la tienes abandonada'. Entonces, ese tipo de padres son maravillosos", reconoció. En ese momento, Alaska tomó la palabra para ensalzar la figura de sus suegros. "A mí me han preguntado recientemente en una entrevista quiénes son tus héroes y yo ya no tengo 15 años, mis héroes ya no son ni los personajes de ficción ni esos artistas que me han formado, de repente, mis héroes son personas como sus padres. Eso es ser un héroe", añadió llorando.

