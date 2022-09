Ana Guerra y Víctor Elías dan un importante paso en su relación

Víctor Elías y Ana Guerra continúan muy enamorados. La pareja, que está viviendo una de las etapas más bonitas de su vida y disfrutan juntos de su día a día, ha dado un nuevo paso en su relación: se han mudado juntos. "Nueva era", han escrito la cantante y el actor junto a varias fotografías en las que posan muy felices y sonrientes con sus perros y rodeados de todas las cajas que tienen que desembalar en su nuevo "hogar".

Este "cambio", como ha en escrito en sus perfiles sociales, llega depués del fallecimiento de la madre del intérprete de Los Serrano, un momento muy duro en el que la extriunfita no se ha seperado de su novio y en el que le ha estado apoyando para afrontar esta nueva etapa mirando al futuro con fuerza y optimismo. "Son momentos difíciles, pero yo estoy allí como él lo estaría conmigo", ha asegurado la canaria.

Con la mudanza de la cantante junto a su chico se pone punto y final a la batalla televisiva que Ana ha protagonizado con un vecino de su antiguo piso, un hombre que se quejó en varios programas del ruido que hacía la artista cuando cantaba y tocaba el piano en casa. La compositora, que acababa de lanzar su disco La luz del martes, se defendió de las críticas en Ya son las ocho, donde quiso aclarar con la audiencia que las quejas solo procedían de un vecino. "La comunidad no se queja, se queja uno nada más", señaló Guerra, que además admitió que alguna vez había ensayadosin reparar en el horario

"Es verdad que se me fue la olla y toqué hasta las 3 (de la madrugada), pero solo ha pasado una vez", indicó, dejando claro que ya le había pedido disculpas publicamente. "Es que estudio mucho", intentó aclarar la cantante que recalcó también que este incidente no había vuelto a pasar. Desde que confirmaran su relación el pasado febrero con un beso, la pareja no ha parado de compartir numerosas muestras de amor en sus perfiles sociales y juntos además han protagonizado varios preciosos momentos en el escenario, como en el Festival de Ibiza. "Gracias por invitarme a una noche tan mágica dirigida por el talentazo de Víctos Elías. Felicidades a todos los valientes que siguen persiguiendo sus sueños. Nos vemos pronto", escribió la artista tras la gala.

Coincidiendo con el día de San Valentín, la artista y el músico dejaron a todos sus seguidores boquiabiertos al anunciar que habían empezado una bonita historia de amor. Ana y Víctor celebraron el pasado 14 de febrero de la forma que más les gustaba, a través de la música y protagonizaron un vídeo de lo más bonito que terminó con un romántico beso.