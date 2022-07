Víctor Elías, desolado por la muerte de su madre: 'Nunca un descanso fue tan merecido'

Víctor Elías no se encuentra en su mejor momento a nivel personal. Y es que, el músico ha tenido que comunicar una de las peores noticias: la muerte de su madre, Amelia Álvarez del Valle. El que fuera uno de los protagonistas de la popular serie de televisión Los Serrano ha anunciado lo ocurrido a través de su perfil público, en el que ha querido compartir unas emotivas palabras y unas imágenes en las que aparece él con su madre para homenajearla. Con su fallecimiento, el actor de 31 años se ha llevado uno de los varapalos más grandes de su vida. Por este motivo, Víctor Elías ha querido compartir su tristeza con todos sus seguidores y mostrar el amor que tenía a su madre con un cariñoso mensaje.

VER GALERÍA

Ana Guerra y Victor Elias: cuando en el amor sobran las palabras

"En absolutamente todas las familias hay cosas buenas y malas y eso hace cada familia especial", comenzaba escribiendo el músico. "Lo que está claro es que en esta familia has sabido demostrarnos fortaleza, vitalidad, energía y ganas de vivir por todos los costados. Ojalá todos viviéramos y resistiríamos con las mismas fuerzas que lo has hecho tú y con el legado de aprendizaje que nos dejas. Me quedo con tu vitalidad y tu fuerza para seguir aquí sabiendo que me acompañas", se leía en el mensaje, describiendo cómo era su madre y destacando las ganas de vivir que tenía. "Descansa mamá, ¡nunca un descanso fue tan merecido! ¡Te quiero!", seguía. Antes de terminar la dedicatoria, Víctor ha recordado a su padre, que falleció hace más de diez años -concretamente en 2007-: "Papá cuida de ella allí arriba y quereros como lo hacíais aquí".

VER GALERÍA

Ana Guerra conoce a su 'cuñada postiza', Natalia Sánchez

Nada más compartir la publicación, su perfil se ha llenado de comentarios de amigos y seguidores que han querido mandarle todo su cariño y sus condolencias en estos momentos tan complicados para el actor. Uno de los mensajes más especiales que ha recibido ha sido el de su novia Ana Guerra, uno de los mayores apoyos de Víctor Elías, y más en estas situaciones: "Velará por ti y te acompañará para siempre. La echaremos de menos". Las palabras de la canaria han dejado claro lo muy unidos que están y han dejado entrever que la cantante va a ser el pilar fundamental que le ayude a superar esta gran pérdida. También ha querido estar a su lado en estos momentos, aunque sea con palabras de condolencias, una de sus amigas más importantes y antigua compañera de profesión -con quien compartió rodaje durante muchos años por la grabación de la serie Los Serrano-, Natalia Sánchez: "Allá donde vaya inundará el lugar con su energía, su arte y su gran corazón. Te quiero. Os quiero", escribía, sintiendo de lleno la pérdida de la madre de Víctor Elías.

VER GALERÍA

Víctor Elías confiesa que quiere formar una familia... y esta es la reacción de Ana Guerra

El músico es muy querido entre su profesión tal y como están demostrando las personas que le aprecian. Además de Ana Guerra y Natalia Sánchez, muchos amigos del madrileño se han pasado por su perfil para mostrarle todo su cariño como Chanel Terrero, Blas Cantó, Edu Soto, Marc Clotet, Sofía Ellar, Gonzalo Ramos o Lorena Gómez, quien le ha comentado con mucho pesar: "Un dolor indescriptible. Te abrazo fuerte, Víctor. Mucho ánimo. Te seguirá cuidando y guiando desde donde esté", lamentaba la cantante. Adrián Rodríguez también se ha querido sumar a los mensajes: "Ay Meli... buen viaje, cariño", respondía a la dedicatoria, añadiéndole tres corazones rojos.