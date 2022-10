Mariló Montero y Risto Mejide, la apuesta de Mediaset para las Campanadas

Mariló Montero, que acaba de aterrizar en Telecinco, y Risto Mejide, serán los encargados de despedir el 2022 en Mediaset. La pareja de presentadores dejarán a un lado por unas horas su habitual misión de analizar la actualidad y su cruzada contra las fake news de las noticias de nuestro país para ser los protagonistas de las Campanadas de Fin de Año. Así, el próximo 31 de diciembre ambos afrontarán este reto tan especial y se comerán las doce uvas con todos los espectadores que elijan las diferentes cadenas del grupo audiovisual. "Alguna gente preferirá que no hubiésemos dado esta noticia", ha bromeado el periodista, escuchando las palabras de su compañera: "Te lo juro por Dios, te lo digo con total sinceridad, que llevo dos semanas aquí y esto no me lo esperaba. De verdad que yo no he hecho nada para que esto sucediera".

La comunicadora ha confesado además en Todo es mentira que en otro momento de su vida esta singular fecha en la que las familias se reúnen con sus seres queridos para despedir el año no sería la adecuada para trabajar: "Hace un año habría dicho que no, siempre habría dicho 'esto no lo hago'. Pero este año me ha apetecido, pero es verdad que me generó muchas dudas", ha comentado. Además, junto a Risto Mariló ha bromeado sobre los vestidos que llevarán, haciendo referencia al reclamo que provoca todos los años Cristina Pedroche desde Antena 3. "Me he puesto en contacto con el mejor estilista de este país y le he dicho que me pondré lo que me diga", ha revelafo el presentador, ante lo que ella ha lanzado una advertencia: "¡No te pongas más sexy que yo, eh!".

"Agradezco a Mediaset porque tomamos esto como que confían en nosotros, sobre todo teniendo en cuenta todo el talento que hay en esta casa", ha añadido Mejide tras esta oportunidad. La pareja, que sustituirá a Paz Padilla y Carlos Sobera al frente de este adiós al año, emprenderán juntos esta nueva experiencia en la nueva etapa laboral de Mariló, que se incorporó a Cuatro hace pocas semanas (además de haber visitado las cocinas de MasterChef Celebrity y estar como tertuliana de La gran confusión, lo nuevo de Xavier Sardá). "Gracias a Mediaset por su confianza en este camino que emprendo con mucho respeto e ilusión. Y gracias a Atresmedia por su generosidad, donde sigo manteniendo excelentes amigos y compañeros", escribió la presentadora en su perfil público.

Primera vez frente a las Campanadas para ambos, Risto se enfrenta a este nuevo reto pocos meses de su separación con Laura Escanes tras siete años juntos y una hija en común. La ya expareja anunció su decisión a través de sendos comunicados, donde tanto uno como el otro se dedicarron emotivas palabras repletas de cariño sobre lo que ha significado para ellos esta intensa etapa vital.