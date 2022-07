'Influencer', empresaria... ¡y ahora también cantante! Marta Lozano sorprende con una nueva faceta

"¿Puede ser esto lo más heavy que he hecho en mucho tiempo? ¡Sí! PD: no me puedo creer que esté diciendo esto pero... muy pronto". Este es el mensaje con el que Marta Lozano ha anunciado algo inesperado. Después de triunfar como influencer y empresaria, está dispuesta a dejarnos a todos sin palabras con su debut en el mundo de la música. Sí, sí, has leído bien. La mujer de Lorenzo Remohi ha grabado su primera canción y sus fans tienen claro que va a ser un bombazo.

Por el momento no tenemos muchos detalles, pero la influencer ha ido dando algunas pistas durante estos días. Parece que va a ser una canción para bailar y con un ritmo muy pegadizo. De hecho, la amiga de María Pombo ha publicado algunos vídeos en los que aparece dentro del estudio de grabación con los cascos puestos, mientras mira la letra en su teléfono móvil.

En esta nueva aventura, Marta no está sola sino que ha contado con la colaboración de su marido, el odontólogo Lorenzo Remohi, quien se ha mostrado igual o más emocionado que ella. "Aquí estábamos todos cantando nuestra canción" o "@martalozanop escuchando a escondidas la canción", son algunos de los mensajes que ha publicado Lorenzo en sus redes sociales durante el viaje que han hecho a Ibiza.

Un nuevo proyecto

Los que la conocen tienen claro que Marta va a sorprender, porque tiene muy buena voz. Solo hay que ver su cara de felicidad para darse cuenta de lo ilusionada que está con este nuevo proyecto y, quién sabe, igual estamos siendo testigos del nacimiento de una futura estrella de la música.

"Van a flipar en colores", ha comentado su amiga María García de Jaime, mientras que su hermana Meri Lozano ha dicho: "No puedo esperar". "¡Se viene!", "La beyonsebe", "No sabes las ganas, porque sé lo bien que cantas", "Va a ser un bombazo", "¡Me quedo loca!" o "Éxito del veranooooo", son algunos de los mensajes que le han dejado sus fans. Todos están deseando poder escuchar el que será el debut de Marta Lozano en el mundo de la música... ¿con qué nos sorprenderá?

