El detalle más bonito con el que Marta Lozano y Lorenzo Remohi sorprendieron a sus invitados

Prometía ser una de las grandes bodas de la temporada y así ha sido. Marta Lozano y Lorenzo Remohi se dieron el 'sí, quiero' este sábado en Jávea (Alicante) en una celebración muy romántica y emotiva que estuvo llena de momentazos. La influencer y el odontólogo organizaron una fiesta por todo lo alto en la que hubo muchas sorpresas y, para agradecer a sus invitados que les acompañaran en un día tan importante, quisieron tener un detalle muy especial con ellos.

Al sentarse en las mesas, cada uno tenía encima de su plato una carta personalizada que ellos mismos habían escrito. Marta abrió su corazón y compartió sus reflexiones más sinceras dedicadas a cada uno de sus amigos, para que supieran lo mucho que les quiere. De hecho, muchos de ellos no pudieron evitar emocionarse y quisieron publicarlas en sus redes, como en el caso de su gran amiga Teresa Andrés Gonzalvo.

"Me han dejado esta dedicatoria y tengo los pelos de punta", dijo la influencer mostrando el contenido de su carta: "Mi Tere del alma. Necesitaría media vida para poder contar todo lo que me hace quererte de manera incondicional. Eres uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida y doy gracias al cielo porque un día el universo decidiera que tú y yo seríamos hermanas. Porque así te siento, como una hermana que siempre está a tu lado, que siempre mira por tu bien, que te apoya y te cuida ante todo... Mientras escribo esta carta he hecho un vídeo de recuerdo de los que a ti te gustan para que puedas entender por qué no puedo escribir más".

A Marta Pombo le dejaron un chupete y un babero bordado con el nombre de su futura hija, Matilda. "Mi Marti, siempre tan buena y tan alegre. Eres una cosa que me enseñaste hace ya mucho tiempo: una persona vitamina. De esas que te alegran cuando estas cerca. Y esa pequeña princesa que tienes en tu interior no sabe la suerte que tiene de tener a una mamá como tú. ¡Gracias por estar hoy las dos aquí!".

Esto es lo que ponía en la carta de Laura M. Flores: "Mi Lauri, ¡no sabes cuánto te queremos! Nos hace muy felices que hoy estés aquí con nosotros. Quiero que sepas que una de las cosas que más me fascinan de ti es lo buena persona que eres y creo verdaderamente que te mereces que te pasen muchas cosas buenas. Estoy segura de que lo mejor para ti aún está por llegar". Y Laura Escanes dijo que había llorado al leer esto: "Mi Lauri, qué suerte que formes parte de mi vida. Verdaderamente si algo me llevo de dedicarnos a esta profesión, es conocer a gente tan bonita como lo eres tú. Estás llena de talento, amiga. ¡Te quiero infinito!".

Marta Lozano también escribió unas líneas a Dulceida, Ignacio Ayllón, Natalia Coll y a María Fernández Rubíes, de la que destacó que "es increíble la vitalidad y la buena vibra que transmites". "Millones de gracias por hacernos felices con tu presencia en un día tan especial para nosotros".

También a Madame de Rosa, que fue una de las invitadas que no pudo evitar conectarse para ver la final del partido de la Champions del Real Madrid. "Sé que estás viendo el partido de la Champions mientras estamos cenando, pero quiero darte las gracias por no habernos fallado. Con los años te has convertido en alguien a quien admiro y quiero infinitamente. Sabía que ibas a ir espectacular como siempre, pero hoy te has pasado el juego. ¡Hala Madrid!".

Todas las cartas iban acompañadas de un pañuelo con las iniciales de la persona bordadas y, además, una bolsa con varios detallitos de Dior. María Pombo quiso enseñar a sus fans lo que decía su carta: "No quiero que pase esta noche sin decirte lo mucho que te admiro. Eres un ejemplo, pero no solo como profesional sino como persona. Y quiero que sepas algo, mola infinito lo que dejas ver de ti al mundo, pero en directo vales muchísimo más. No lo olvides nunca. Gracias por estar siempre a mi lado. ¡Te quiero infinito!". A su marido, Pablo Castellano, la novia le dijo: "Lo que más me enamora de ti es que detrás de ese imponente guaperas hay un osito cariñoso que solo quiere cosquillas".