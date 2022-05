Hablamos con Teresa Andrés Gonzalvo, la mejor amiga de Marta Lozano: 'Me imagino una boda muy divertida y llena de detalles especiales'

Este sábado, 28 de mayo, Marta Lozano y Lorenzo Remohi celebrarán su boda en el lugar en el que nació su historia de amor, Jávea. Será un día inolvidable que comenzará en la iglesia de San Bartolomé, donde se convertirán en marido y mujer en una ceremonia religiosa que retransmitiremos en directo y en exclusiva en ¡HOLA!. Entre los invitados veremos a muchas de sus amigas influencers, como María Pombo, Laura M. Flores, María García de Jaime, Laura Escanes, Dulceida, Madame de Rosa... La que no faltará será Teresa Andrés Gonzalvo, que también se casa este año. Con ella hemos hablado de cómo se imagina la boda de su mejor amiga, cómo es su amistad... y, además, ha aprovechado para mandar un precioso mensaje a los novios.

- ¿Qué dirías que es lo mejor de Marta?

Es de esas personas que prioriza la amistad ante cualquier cosa. Es una persona familiar, extrovertida, divertida y, sobre todo, muy leal.

- Si tuvieras que sacarle un defecto, sería...

Creo que sería el mismo que el mío, y es que no somos especialmente positivas. Creo que siempre pensamos el peor de los escenarios y, si sale bien la cosa, esa alegría que nos llevamos por partida doble.

- ¿Cómo es Marta como amiga?

Es mi confidente, mi cómplice, mi apoyo, mi compañera de aventuras, mi fotógrafa y yo la suya... con una mirada nos decimos hasta el libro más extenso.

- ¿Nos puedes contar alguna anécdota divertida que recuerdes con ella?

Uff... tengo tantos momentos vividos que es difícil resumir en unas líneas. Pero, sin duda, me quedaría con nuestros momentos cambiándonos de ropa en los coches para llegar a tiempo a los desfiles, nuestros matching cómplices sin haber hablado antes, que siempre le pregunte quién es esa persona que me suena tanto y nunca falle, nuestras llamadas en caso de auxilio, nuestra relación con nuestras familias... y, sobre todo, nuestras conversaciones en el sofá de casa.

- ¿Cómo te imaginas su boda?

Me imagino una boda muy divertida y llena de detalles especiales. Todos tenemos muchas ganas del primer bodón del año. Creo que no voy a poder parar de llorar... Si ya en la prueba lloré, no me quiero imaginar el 28 de mayo.

- ¿Y su vestido de novia?

Ya lo he visto :) Está preciosa, como es ella. No voy a desvelar nada más, pero aseguro que no he visto novia más guapa nunca.

- ¿Qué mensaje te gustaría mandar a Marta y a Lorenzo antes de su gran día?

Que siempre os miréis como el primer día, que el amor se lucha y se trabaja, que cada día tengáis un gesto de amor con el otro y, especialmente para el gran día, que grabéis a fuego toda la gente que estaremos allí con vosotros para celebrar vuestro amor. Y, como ya os dije hace unos días, en cada paso que deis, aquí estaré.