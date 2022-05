Lorenzo Remohi: así es el futuro marido de Marta Lozano

Al inicio de la relación con Marta, le dije a un amigo que notaba que era la mujer con la que me casaría". Así de claro lo tuvo Lorenzo Remohi Martínez-Medina cuando conoció a Marta Lozano hace ya más de cinco años. Desde entonces, el odontólogo no ha hecho más que corroborar sus sentimientos y, por eso, el pasado verano quiso pedirle matrimonio, para que sea su mujer por el resto de sus días. "La verdad es que a lo tonto llevamos ya unos cuantos años juntos y, aunque han sido para mi los mejores, no podemos decir que haya sido un camino fácil, pero aquí estamos viviendo juntos y cada día más felices. Me encanta ver cómo hemos madurado como personas y como pareja, y esa estabilidad y felicidad que hemos conseguido crear. Te quiero", escribió Lorenzo al reflexionar sobre su relación.

El cirujano dental y la empresaria se comprometieron en Jávea, un lugar que tiene mucho significado para ellos ya que es donde empezaron a salir y donde han vivido algunos de los momentos más especiales de su relación. Será en esta bella localidad valenciana donde el próximo sábado 28 de mayo se den el 'sí, quiero' rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, además de muchos representantes del mundo influencer.

Loren, como le llama Marta Lozano cariñosamente, está muy unido a su familia. De hecho, trabaja mano a mano con ellos en la Clínica Dental Remohi, que cuenta con tres centros en Valencia. Además, desarrolla otras aventuras empresariales en el sector tecnológico y, junto a su novia, es CEO y fundador de la firma de belleza Glowfilter, que crearon en 2020. "Hay que dividir espacio de pareja y espacio de trabajo, pero bueno... todo va bien por ahora", dijeron en una ocasión sobre las dificultades que se habían encontrado a la hora de trabajar en juntos.

Tiene una relación muy especial con su hermana Macarena, que se casó el 11 de septiembre de 2021 con el arquitecto e ingeniero Juan Martinez Zafra. Su boda sirvió a Lorenzo y a Marta para coger ideas para la suya y la influencer se llevó el ramo, ya que será la siguiente en pasar por el altar. "Me hace pensar lo afortunado que soy. Y es que la vida está llena de pequeñas cosas que te llenan de alegría, de emoción, que te quitan el sueño pero de la mejor manera posible, como la emoción y felicidad de ver a mi hermana pequeña cansándose", dijo tras el enlace, además de asegurar que "nos habéis dejado el listón muy alto, ¡va ser difícil de igualarlo!".

Su mejor compañero de vida

Después de más de cinco años juntos, Marta y Lorenzo han demostrado que forman un tándem perfecto tanto en lo personal como en lo profesional. El odontólogo se ha convertido también en el mejor fotógrafo de la influencer y es el artífice de la mayoría de las fotos que su novia comparte en sus redes sociales, donde cuenta con más de 959.000 seguidores que la acompañan en su día a día. "Contra todo pronóstico, Lorenzo es un novio que está preparando su boda. Está muy involucrado con los preparativos, si te soy sincera", nos decía Marta en su última entrevista con ¡HOLA!. La cuenta atrás ha comenzado y ya queda menos para que se conviertan en marido y mujer.