Sólo en ¡HOLA! podrás ver en directo la boda de Marta Lozano

Marta Lozano y Lorenzo Remohi cuentan los días para darse el 'sí quiero'. Será el próximo sábado 28 de mayo en Jávea, la localidad valenciana en la que nació su historia de amor hace cinco años. ¡HOLA! va a ser parte de este día inolvidable, retransmitiendo en directo la ceremonia religiosa para que puedas ver todos los detalles como si estuvieras allí. A partir de las 16:30 h. empezarán a llegar los invitados a la iglesia de San Bartolomé y a las las 17:00 h. comenzará la ceremonia que podrás ver en exclusiva en ¡HOLA!.

Daremos a nuestra audiencia y a todos los seguidores de Marta la oportunidad de ver el 'sí, quiero' en exclusiva gracias a una cobertura única con sello inconfundible que solo nosotros podemos ofrecer. Veremos a todos los invitados, entre quienes estarán algunas de las mejores amigas de Marta, como Teresa Andrés Gonzalvo, María Pombo, Laura M. Flores, María García de Jaime, Laura Escanes, Dulceida, Madame de Rosa o Natalia Coll, además del momento más esperado: cuando se descubra el vestido de novia que ha diseñado Lorenzo Caprile.

Solo en ¡HOLA! podrás ver en exclusiva la ceremonia religiosa que, sin duda, estará llena de momentos inolvidables y muy emotivos. Marta y Lorenzo pronunciarán el 'sí, quiero' ante nuestras cámaras y les acompañaremos en el momento en el que sellen su amor para siempre. "La gente se está volcando mucho con los preparativos. Además, la abuela de Lorenzo está muy mayor, porque tiene 98 años, y no va a poder asistir, entonces, la podrá ver también", nos decía Marta hace solo unos días. La influencer quiso compartir con sus fans lo emocionada que estaba de que ¡HOLA! fuera a estar presente en su boda. "¡Por fin os lo puedo contar! @lorenzoremohi y yo estamos felicísimos de anunciaros que ¡HOLA! va a retransmitir nuestra boda en directo el próximo 28 de mayo. No tengo palabras para expresar la ilusión que me hace que podáis formar parte de un día tan especial para nosotros", decía la futura novia.

Será un gran despliegue con una cobertura excepcional que ningún otro medio ha ofrecido nunca. Lo hicimos por primera vez en la boda de María Pombo y ahora lo volveremos a hacer. Fue el 22 de junio de 2019 en Cantabria, donde la empresaria madrileña dio el 'sí, quiero' a Pablo Castellano. Nuestras cámaras fueron las únicas que consiguieron captar los momentos más emotivos de la ceremonia, como las lágrimas de los novios, sus votos matrimoniales y la alegría de sus familiares y amigos en este día tan inolvidable.

Ahora, volveremos a acompañar a una de las influencers más conocidas de nuestro país. El próximo sábado 28 de mayo, tienes una cita en ¡HOLA! que no puedes perderte si quieres vivir la boda de Marta Lozano y Lorenzo Remohi como si fueras un invitado más y estuvieras allí.