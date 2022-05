En Ibiza y rodeadas de 'influencers': la doble despedida de soltera de Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo María Pombo, Madame de Rosa o Natalia Coll viajaron con ellas hasta su destino, que las homenajeadas, en principio, no conocían

Marta Lozano se encuentra ya en la cuenta atrás para su boda, que ¡HOLA! retransmitirá en directo. Se casará el próximo 28 de mayo con el odontólogo Lorenzo Remohi en Jávea y ya empieza a sentirse nerviosa y emocionada, tal y como compartió recientemente con ¡HOLA!. Y no es la única: su gran amiga, Teresa Andrés Gonzalvo, también contraerá matrimonio el próximo 8 de julio con su novio de toda la vida, Ignacio Ayllón. Por eso, han celebrado una doble despedida de soltera rodeadas de amigas -también influencers- como María Pombo, Madame de Rosa o Natalia Coll. Viajaron con ellas hasta un destino, que las homenajeadas, en principio, no conocían: llegaron al aeropuerto sin saber hacia dónde se dirigían y, finalmente, aterrizaron en Ibiza, donde lo están pasando en grande. Dale al play y no te lo pierdas.

