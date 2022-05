La emotiva y espectacular fiesta de pedida de mano de la influencer Teresa Andrés Gonzalvo

Loading the player...

Si hace unos días, era Marta Lozano quien celebraba su fiesta de pedida de mano con el odontólogo Lorenzo Remohi, ahora le ha tocado el turno a su gran amiga y también influencer Teresa Andrés Gonzalvo. La celebración, que tuvo lugar en un entorno increíble -como se puede comprobar en el vídeo-, fue realmente divertida y los novios no pararon de bailar durante toda la noche. Tampoco faltaron los momentos emotivos en los que la influencer valenciana e Ignacio Ayllón no podían contener las lágrimas. La pareja, que lleva más de diez años de relación, se mostraba muy enamorada durante toda la noche y protagonizaba escenas llenas de romanticismo. Dale al play y no te pierdas la espectacular fiesta de pedida de mano de Teresa Andrés Gonzalvo.

- Todos los detalles de la pedida de mano (con una destacada ausencia) de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta

- Cayetana Rivera y Manuel Vega, cada vez más unidos, disfrutan de los toros junto a otros rostros conocidos

- Joseph Fiennes, de 'El cuento de la criada', disfruta de la Feria de Sevilla junto a su mujer española

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.