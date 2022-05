Todos los detalles de la pedida de mano (con una destacada ausencia) de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta

Loading the player...

Este viernes, se celebraba la fiesta de pedida de mano de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta, su novio desde hace seis años. La piloto de la familia y su futuro marido vivieron un día lleno de emociones y sorpresas. María Pombo compartía algunos vídeos de este día tan especial en el que su hijo Martín fue, sin duda, uno de los grandes protagonistas ya que era su primera 'fiesta para mayores'. Entre los numerosos invitados se encontraba Laura M. Flores, gran amiga de la familia Pombo, que no podía faltar a la cita. La velada contó con una destacada ausencia. ¿Adivinas quién no pudo estar con su familia en un día tan especial? Dale al play y no te pierdas el vídeo con todos los detalles de la pedida de mano de Lucía Pombo.

