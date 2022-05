El posado premamá de Lidia Torrent emulando a Rihanna que causa sensación

Loading the player...

Lidia Torrent y Jaime Astrain están viviendo un sueño desde que el pasado 29 de marzo anunciaran que estaban esperando un bebé. Días después la pareja confirmaba, de una forma muy original, que el bebé iba a ser una niña y que se llamaría Elsa, como la madre de la colaboradora. Lidia, que está tremendamente feliz, ya luce una incipiente barriguita que no ha dudado en mostrar en su último posado premamá que ha causado sensación. Un posado que recuerda inevitablemente a los de Rihanna. "Me sentí un poco Rihanna con los estilismos que me eligieron", confiesa la colaboradora de First Dates. "Para los que no lo sepan, suele llevar la tripita al aire en sus looks". Dale al play y no te pierdas el vídeo.

