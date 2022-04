María Pombo pide perdón y explica por qué acabó llorando en su festival

Loading the player...

María Pombo esperaba con muchas ganas la celebración del Suavefest tras los dos años de pandemia, y por fin ha llegado. Un día que define como "feliz a la par que estresante", pues no todo salió tan bien como le hubiera gustado. "Soy consciente de que hay cosas que mejorar. Y de que ayer no estuve a la altura al cien por cien", ha comentado. María ha explicado qué fue lo que pasó y ha transmitido sus disculpas a sus seguidores, confesando que fue tal su agobio que acabó llorando. "Sé que muchos tenéis confianza absoluta en mí y no me gusta que haya nadie decepcionado", se ha lamentado. Dale al play para verlo.

