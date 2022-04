¡Secuestrada! Marta Lozano celebra el final de su soltería con sus amigas

Loading the player...

El amor está en el aire en 2022, y se avecinan muchas bodas en el mundo de las influencers. En particular la de Marta Lozano y Lorenzo Remohi se celebrará el próximo 28 de mayo en Jávea, por lo que sus amigas han tomado cartas en el asunto y han corrido para celebrar con ella los últimos días de su soltería en una despedida de lo más divertida que empezaba con un "secuestro" y ha terminado en Tenerife (Islas Canarias). La novia no sabía nada, e incluso pensaba que tenía otro enlace este fin de semana por lo que no había hecho ningún plan, pero era todo parte de la organización, y tuvo que hacerse la maleta en 15 minutos antes de coger un avión para comenzar el viaje que le ha acercado el verano cuando en Madrid aún hace frío. No te pierdas el vídeo con algunos de los simpáticos detalles que las amigas han organizado para la protagonista, ¡dale al play!

