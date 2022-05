Meri, hermana de Marta Lozano, nos cuenta el importante papel que tendrá en la boda de la 'influencer'

Ha empezado la cuenta atrás para la boda de Marta Lozano y Lorenzo Remohi. Será el próximo sábado 28 de mayo cuando la influencer y el odontólogo se den el 'sí, quiero' en la iglesia de San Bartolomé (en Jávea) en una ceremonia religiosa que retransmitirá ¡HOLA! en exclusiva. Junto a ellos estarán sus amigos y familiares más cercanos, entre los que veremos a Meri, la hermana pequeña de la novia, a la que muchos todavía no conocen. Con ella hemos hablado del gran día de Marta y Lorenzo, cómo les ha ayudado con los preparativos y la relación tan especial que tiene con su hermana. Meri nos ha contado que actualmente está compaginando sus estudios en Administración y Dirección de Empresas (ADE) con su trabajo en redes sociales y su pasión por la moda (que es una de las muchas cosas que comparte con su hermana). Además, lleva desde los 14 años con su novio, que curiosamente también se llama Lorenzo.

- Ha empezado la cuenta atrás para la boda de tu hermana, ¿cómo te sientes?

Me muero de ganas por que llegue el día y ver todo lo que tienen preparado. Además, al casarse en Jávea, aprovecharemos para pasar unos días allí con la familia y me hace mucha ilusión

- ¿Cómo te imaginas ese gran día?

Me imagino un día cargado de emociones y muy divertido.

- Estás muy unida a ella, ¿la has ayudado con los preparativos?

¡Más que nunca! La he ayudado todo lo que me ha dejado. Quiere que muchas cosas sean sorpresa y, siendo sinceros, ¡me encantan las sorpresas!

- ¿Vas a tener algún papel especial en la ceremonia o el banquete?

Seré uno de los testigos y, además, la ayudaré con el vestido cuando entre en la iglesia.

- ¿Por qué crees que el enlace de Marta y Lorenzo ha generado tanta expectación?

Porque han hecho partícipes a sus seguidores de momentos muy bonitos de su relación y de sus proyectos juntos, como Glowfilter.

- ¿Cómo es vuestra relación de hermanas? ¿Sois también mejores amigas?

Todavía más unidas de lo que estábamos. Pasamos mucho tiempo juntas y solemos contar la una con la otra en la mayoría de los planes. Es una de mis grandes confidentes, así que se podría decir que somos besties, sí.

- ¿Cómo es Lorenzo como cuñado?

La primera palabra que me viene a la cabeza para describir a Lorenzo es trabajador. Apoya a mi hermana en absolutamente todo y quiere lo mejor para ella. Siempre está dispuesto a ayudarme con nuevos proyectos y a crecer en mi trabajo. Busca lo mejor para los suyos, y eso me encanta.

- Para los que todavía no te conozcan, ¿nos puedes contar un poquito sobre ti?

Tengo 23 años y actualmente estoy estudiando ADE compaginándolo con mi trabajo en redes sociales. Una de las cosas que más me gusta hacer es montar a caballo y tuve que dejar de hacerlo por falta de tiempo, pero lo retomaré en cuanto pueda. Los caballos me dan muchísima paz. Llevo desde los 14 años con mi novio (también se llama Lorenzo) y hace un año se fue a vivir a Madrid, así que ahora mismo me encuentro viviendo entre Madrid y Valencia.

- ¿Cómo ves tu futuro profesional?

Ahora mismo con ganas de acabar la carrera y poder dedicar el 100% de mi tiempo al trabajo que me encanta.

- ¿Tienes algún referente a seguir?

En mi día a día me inspiran muchas personas en distintos ámbitos. Y, por supuesto, mi hermana y mi madre son dos de ellas. Me encanta aprender de lo mejor de cada persona.

- En tu cuenta de Instagram tienes más de 117.000 seguidores, ¿qué cosas te gusta compartir?

Me apasiona la moda y es lo que más muestro en mi Instagram. Me cuesta un poco compartir cosas más personales, pero trabajo en ello para que mis seguidores me puedan conocer más allá de las fotos que enseño.

- ¿Es todo tan bonito como parece?

Por supuesto que no. Como todos los trabajos, este también tiene su parte negativa. Estamos muy expuestas a todo tipo de críticas y hay que aprender a gestionarlas.

- ¿Cómo dirías que es tu relación con las redes sociales?

Es verdad que tuve momentos en los que dejé que las críticas me afectaran demasiado. Con el tiempo he aprendido a quedarme con lo bueno y con las críticas constructivas, a rodearme de gente que me aporte cosas buenas.