Laura Escanes revela lo que verdaderamente le hace feliz tras su ruptura

Una nueva etapa ha comenzado para Laura Escanes. La influencer catalana y el presentador Risto Mejide anunciaron su ruptura el pasado 25 de septiembre y, desde entonces, han intentado seguir con su vida con total normalidad. A pesar del enorme revuelo mediático que provocó su separación, la propia Laura aseguró que entre ellos "hay buena relación y está todo bien". De hecho, hace solo unos días dijo: "Lo estoy pasando mal pero nadie se muere de amor y tenemos que seguir adelante". Y así lo está haciendo.

La autora de Piel de letra se ha volcado en su trabajo y, sobre todo, en su familia, especialmente en su hija Roma, que acaba de cumplir tres años. "El otro día vi una foto de alguien sobre las cosas que le hacían feliz... y me animé a empezar la mía", ha escrito junto a un corazón de color rojo y una tirita. Laura ha hecho una lista para enumerar todas esas cosas y empieza, como no podía ser de otra forma, por la persona más importante de su vida: "Escuchar reír a Roma. Roma".

La influencer sigue con: "Cantar a pleno pulmón en el coche, mirarse y entenderse sin decir ni una palabra, mis amigos, ir a conciertos, ir al cine, comer palomitas, comer aceitunas, comer en general, viajar, el mar, pasar horas en la arena, la sensación después de conseguir algo difícil".

También incluye, con algo de nostalgia, "mirar fotos antiguas del móvil y recordar momentos" y menciona a Julio, el hijo que Risto Mejide tuvo de una relación anterior y por el que Laura siente adoración. Su lista continua con "la sal en la piel, llorar de risa, que me recomienden una canción, leer, escribir, escuchar música, conducir con el atardecer, los atardeceres en general, los atardeceres en el mar, bañarme en el mar con la piesta de sol". Al hablar de las cosas que le hacen feliz, la catalana concluye con: "Rihanna, el orden en casa, llegar a casa después de un viaje, fluir y dejarse llevar" y, por último, "improvisar planes".

De nuevo en el foco mediático

Hace unos días el nombre de Laura Escanes volvió a acaparar titulares no por su separación de Risto Mejide sino por los rumores que la relacionaban con Alberto Redondo Jiménez, más conocido como Míster Jägger. Rápidamente, la influencer catalana quiso desmentir dicha información, asegurando que "no tengo pareja". "Pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada", dijo a La Razón.

Míster Jägger es un creador de contenido que lleva diez años en el universo digital, donde tiene millones de seguidores que admiran sus particulares vídeos. Además, presenta en Amazon Prime Vídeo un espacio llamado Esto es un late en el que precisamente tuvo como invitada hace unos meses a Laura Escanes.