La respuesta viral de Míster Jägger tras ser relacionado con Laura Escanes La 'influencer' ha desmentido la noticia y ha asegurado que no tiene pareja

Laura Escanes ya ha desmentido cualquier relación sentimental con el youtuber Míster Jägger: 'No tengo pareja', han sido sus palabras para La Razón, y desde entonces se toma con resignación y mucho sentido del humor las noticias que le siguen asignando nuevas parejas tras anunciar su ruptura con el padre de su hija, Risto Mejide. Sin embargo, no conocíamos la reacción del popular streamer sobre esta información que la influencer ya ha desmentido. ¿Cuál ha sido la respuesta de Míster Jägger ante el revuelo mediático que ha suscitado que le relacionasen con Laura Escanes? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

