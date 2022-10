Laura Escanes responde a los rumores que la relacionan con el youtuber Míster Jägger

En esta nueva etapa de su vida, Laura Escanes parece no estar pensando en volver a enamorarse. "No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada", ha dicho en La Razón la ex de Risto Mejide, al que asegura que seguirá queriendo "el resto de mis días". La influencer catalana niega haber recuperado la ilusión al lado de Míster Jägger, nombre artístico con el que se conoce al popular youtuber Alberto Redondo Jiménez, tal y como adelanta Lecturas.

Laura y Alberto e conocieron el pasado mes de febrero y desde el principio conectaron. Semanas después, la empresaria de 26 años visitó Esto es un late, programa de Prime Video que presenta el creador de contenido junto a Henar Álvarez. Durante la charla frente a las cámaras hablaron de diferentes temas como la capacidad de la influencer y autora de Piel de letra para reírse de sí misma o de su matrimonio.

La popularidad de Míster Jägger en la esfera digital ha crecido exponencialmente durante los últimos años. Uno de los puntos de inflexión es la participación en las dos ediciones La velada del año, organizada por Ibai Llanos y en la que Alberto se ha proclamado vencedor en ambas ocasiones. En la primera ganó a Viruzz y en la última derrotó al cantante David Bustamante. Una de las señas de identidad de este joven apasionado del cine y de la música metal, son sus vídeos, marcados por la extravagancia y la originalidad. Apuesta por un contenido diferente y cuenta con el respaldo de más de un millón de seguidores en su canal de Youtube, donde incluso ha lanzado su propia película, llamada Jägger Royale.

Alberto, nacido en Madrid en diciembre de 1994, es muy polifacético y cada día ofrece una nueva versión de sí mismo. En sus contenidos se convierte en un amplio abanico de personajes que van desde Pikachu a un indio o una princesa. Además, también tiene mucha presencia en la plataforma Twitch, en la que apuesta por imágenes psicodélicas, y comenta ante sus seguidores temas de actualidad, siempre con su particular sentido del humor como hilo conductor. Nunca ha llegado a confirmarlo, pero ha sido relacionado sentimentalmente con la activista y artista Amarna Miller tras compartir por separado fotos en los mismos sitios.

El anuncio de su ruptura

Fue el 25 de septiembre cuando Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación después de siete años juntos y una hija en común, Roma. Precisamente por el tercer cumpleaños de su niña se reencontraban justo una semana después para celebrar con la pequeña una divertida fiesta temática de la que también formó parte el hijo mayor del jurado de Got Talent. La influencer y el presentador, que contrajeron matrimonio el 20 de mayo de 2017 en un enlace del que ¡HOLA! fue testigo, se dedicaron públicamente unos textos muy emotivos para compartir el fin de su matrimonio, que da comienzo a su vez a una nueva etapa en la que el cariño se mantiene intacto.