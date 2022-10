El cómico comentario de Risto Mejide tras los rumores que relacionan a Laura Escanes con un youtuber

La separación de Risto Mejide y Laura Escanes sigue acaparando la atención sobre todo después de que a la influencer se la relacionara con el youtuber Míster Jägger – con respecto a este tema Laura aseguró que no tiene pareja-. En su última aparición pública, la influencer hablaba sobre la etapa personal que atraviesa. “Lo estoy pasando mal, pero nadie se muere de amor y tenemos que seguir adelante” aseguró. Risto Mejide ha escrito también un comentario tras estas especulaciones, ironizando acerca de la nueva ilusión que él tiene. “Os presento a mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla” escribe junto a una enorme pila de libros dedicados al compositor Johann Sebastian Bach, sobre el que prepara su nueva novela. “Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos encontramos surge la chispa del primer día. Nadie como ella para pasar página. Por favor, no nos saquéis fotos que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando”. Un mensaje en el que la propia Laura ha dejado varios emoticonos con los que se ríe divertida de sus palabras.

La celebración más agridulce de Risto Mejide y Laura Escanes: su hija cumple tres años una semana después de su ruptura

La respuesta viral de Míster Jägger tras ser relacionado con Laura Escanes

VER GALERÍA

La expareja, que atraviesa un momento personal delicado como ambos explican, se reunió la pasada semana para celebrar el cumpleaños de su hija Roma, demostrando así que siguen unidos y muy pendientes de su pequeña. En las imágenes se veía a Julio, hijo mayor del presentador de Todo es mentira con su hermanita de tres años en brazos, en la fiesta que organizaron para ella en la que no faltó ningún detalle: una tarta de Minnie Mouse y todo decorado en tono rosa. “Mis amores” apuntaba Risto en esta instantánea.

A pesar de su separación el cariño entre Risto y Laura, como ha dicho ella, permanece y siempre va a ser así. “Le quiero, le adoro y eso va a estar toda la vida". La influencer, de 26 años, asegura que la prioridad ahora para ambos es la familia que crearon juntos y que eso es algo que les va a unir de por vida. “Somos una familia y eso no se va a romper nunca jamás”. Ninguno ha ocultado que estos días no están siendo fáciles. El publicista, de 47 años, aseguraba poco después de confirmar la noticia que “el dolor lo invade todo” y que no tenía ni fuerzas para responder a los comentarios desagradables que recibe. Centrado en el programa que presenta y en su nuevo proyecto literario, Risto sigue con su rutina en medio de la expectación que ha levantado su situación personal.

VER GALERÍA

Una separación de mutuo acuerdo

La pareja tomó la decisión de separarse de mutuo acuerdo y desde el amor más absoluto. "Gracias, Laura por estos siete años, tres meses y 24 días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado", declaró el publicista. La 'influencer', por su parte, dijo: "Han sido siete años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días”.

Su historia de amor comenzó el 1 de junio de 2015, cuando él tenía 40 años y ella 19. Desde entonces tuvieron que hacer frente a las críticas por su diferencia de edad, pero con el paso del tiempo demostraron que lo suyo era algo más que un romance pasajero. El 20 de mayo de 2017 pronunciaron el "sí, quiero" y el 2 de octubre de 2019 daban la bienvenida a su hija Roma.